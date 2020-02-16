Porta-bandeira da Piedade passa mal e deixa desfile

"Tive um problema com a minha fantasia durante o desfile. Não foi falta de ensaio com a fantasia, pois ensaiamos. Não foi dieta, pois não faço. Meu talabarte não ficou fixo na fantasia como deveria e estava solto. Isso dificultou em muito nossa evolução, lesionou meu braço, e tornou-se insustentável com o desenvolvimento. Com o esforço para tentar manter o pavilhão de pé e aberto, cheguei ao meu limite. Deus e mais um monte de gente é testemunha do quanto trabalhamos. Ensaiamos de sábado a sábado, sem descanso, sem dia ruim. É de cortar meu coração ver tanto esforço ir para o ralo. Peço perdão a minha escola, @unidosdapiedade, por não ter conseguido manter meu pavilhão para cima, ainda que tivesse me custado todas as minhas forças. E mais ainda, peço perdão ao meu mestre-sala, @luzimar luz e ao meu mestre de cerimônia, Marcos Paulo, vocês mereciam muito, mas muito, mais.