Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#GazetaNaFolia

Porta-bandeira da Piedade passa mal e deixa desfile

Peso da fantasia atrapalhou a apresentação da integrante da escola que abriu os desfiles do grupo especial

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 23:14
Unidos da Piedade abre o desfile de sábado Crédito: Fernando Madeira
Meia hora após pisar na avenida, a porta-bandeira da Unidos da Piedade, Layli Rosado, passou mal e teve de deixar o desfile. Ela foi amparada por integrantes da escola e levada para o posto médico do Sambão.
A Piedade abriu os desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória cantando os Franciscos. Às 22 horas em ponto a agremiação iniciou sua apresentação, que retrata a história de vários Franciscos, do santo de Assis ao Papa, passando por Chico Buarque, Chico Anysio e Chico Mendes.

Porta-bandeira da Piedade passa mal e é retirada do desfile

EM UMA REDE SOCIAL, LAYLI DESABAFOU SOBRE O PROBLEMA NO DESFILE

"Tive um problema com a minha fantasia durante o desfile. Não foi falta de ensaio com a fantasia, pois ensaiamos. Não foi dieta, pois não faço. Meu talabarte não ficou fixo na fantasia como deveria e estava solto. Isso dificultou em muito nossa evolução, lesionou meu braço, e tornou-se insustentável com o desenvolvimento. Com o esforço para tentar manter o pavilhão de pé e aberto, cheguei ao meu limite. Deus e mais um monte de gente é testemunha do quanto trabalhamos. Ensaiamos de sábado a sábado, sem descanso, sem dia ruim. É de cortar meu coração ver tanto esforço ir para o ralo. Peço perdão a minha escola, @unidosdapiedade, por não ter conseguido manter meu pavilhão para cima, ainda que tivesse me custado todas as minhas forças. E mais ainda, peço perdão ao meu mestre-sala, @luzimar luz e ao meu mestre de cerimônia, Marcos Paulo, vocês mereciam muito, mas muito, mais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados