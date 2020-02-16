Unidos de Jucutuquara exalta a história do povo africano

Jucutuquara foi a segunda escola a entrar na avenida neste sábado Crédito: Pedro Ivo

A Unidos de Jucutuquara, segunda escola no desfile, começa a entrar na avenida. O cronômetro já iniciou a marcação do tempo. "Chegou o nosso momento de mostrar o nosso trabalho para todo mundo", afirmou o presidente da escola Rogério Sarmento.

Os ritmistas da bateria da escola esquentam os tamborins. Ela traz para o Sambão do Povo costumes e lendas da África. Os carnavalescos Vanderson César e Jorge Mayko apostam no enredo "Griot", exaltando negros e negras do passado e do presente que dedicaram ou ainda dedicam sua vida para contar a história do povo africano.

A comissão de frente, com 15 componentes, levou um baú para a avenida, que se abre para contar histórias. A comissão é um convite para conhecer a lenda de Anansi, que conta a vida de um herói que conseguiu comprar um baú de histórias em um tempo em que os homens não tinham histórias para contar.