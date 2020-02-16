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#GazetaNaFolia

Carro da Unidos de Jucutuquara apresenta problema mecânico

Soltando muita fumaça, o carro chegou a ficar parado na avenida

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 00:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 00:28
Carro alegórico da Jucutuquara com problemas técnicos Crédito: Geraldo Nascimento
O último carro da Unidos de Jucutuquara apresentou problemas mecânicos e chegou a ficar parado na avenida. Segundo a diretoria, a direção do veículo quebrou e um vazamento de óleo provocou forte cheiro de queimado. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a avaliar as condições do carro alegórico, que soltava muita fumaça.
Durante a manobra, o carro chegou a bater no alambrado, mas ninguém se feriu.  Com muita dificuldade, integrantes da escola conseguiram empurrar o carro para terminar o desfile. 
Carro alegórico da Jucutuquara com problemas técnicos Crédito: Geraldo Nascimento
A escola é a segunda a desfilar na noite deste sábado (15), ressaltando os feitos dos negros contadores de história. O enredo da agremiação de Vitória resgata a tradição da oralidade na África Ocidental, onde os anciãos relatavam para os mais jovens os feitos e as conquistas de um povo.

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