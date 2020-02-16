Carro da Unidos de Jucutuquara apresenta problema mecânico

Carro alegórico da Jucutuquara com problemas técnicos Crédito: Geraldo Nascimento

O último carro da Unidos de Jucutuquara apresentou problemas mecânicos e chegou a ficar parado na avenida. Segundo a diretoria, a direção do veículo quebrou e um vazamento de óleo provocou forte cheiro de queimado. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a avaliar as condições do carro alegórico, que soltava muita fumaça.

Durante a manobra, o carro chegou a bater no alambrado, mas ninguém se feriu. Com muita dificuldade, integrantes da escola conseguiram empurrar o carro para terminar o desfile.

Carro alegórico da Jucutuquara com problemas técnicos Crédito: Geraldo Nascimento