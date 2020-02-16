Independentes de São Torquato é a última escola a pisar no Sambão

A última escola a desfilar, a Independentes de São Torquato, com as cores vermelho e branco, traz o O Portal das Ilusões para a avenida. A escola vai abordar tudo aquilo que mexe com o imaginário do folião, mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.
Com problemas no primeiro carro alegórico, que não entrou na avenida, a escola iniciou o desfile com atraso. Na concentração, os componentes lamentam as dificuldades enfrentadas pela São Torquato e choram enquanto cantam o samba-enredo.