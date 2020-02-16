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#GazetaNaFolia

Independentes de São Torquato é a última escola a pisar no Sambão

Agremiação aborda  a busca pela felicidade e os sonhos que mexem com o imaginário do folião

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 05:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 05:30
São Torquato é a última escola do Grupo Especial a entrar na avenida Crédito: Aline Nunes
A última escola a desfilar, a Independentes de São Torquato, com as cores vermelho e branco,  traz o O Portal das Ilusões para a avenida. A escola vai abordar tudo aquilo que mexe com o imaginário do folião, mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.
Com problemas no primeiro carro alegórico, que não entrou na avenida, a escola iniciou o desfile com atraso.  Na concentração, os componentes lamentam as dificuldades enfrentadas pela São Torquato e choram enquanto cantam o samba-enredo.   

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