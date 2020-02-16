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Carnavalesco da Boa Vista perdeu a mãe uma semana antes do desfile

'Decidi desfilar porque foi um pedido dela, que eu continuasse em frente. Não foi fácil, mas é uma forma de homenageá-la, já que ela gostava muito de carnaval', comentou Robson Goulart

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 03:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 03:26
Robson Goulart perdeu a mãe uma semana antes do desfile no Sambão do Povo Crédito: Caique Verli
Carnavalesco da Boa Vista, Robson Goulart perdeu a mãe uma semana antes do desfile no Sambão do Povo. Ela, que estava em tratamento contra um câncer, não resistiu à doença.
"Decidi desfilar porque foi um pedido dela, que eu continuasse em frente. Não foi fácil, mas é uma forma de homenageá-la, já que ela gostava muito de carnaval", comentou o carnavalesco na dispersão, em entrevista para A Gazeta.

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Robson começou no carnaval ainda adolescente, era aderecista. Foi um amigo que o levou para trabalhar em uma escola de samba do Rio, se apaixonou e foi se aperfeiçoando.
Em seguida, em 1994, foi carnavalesco pela primeira em uma comissão de carnaval, na extinta escola Independente Cordovi.

BOA VISTA

A agremiação de Cariacica briga para manter o título de campeã do Grupo Especial. Ela apresentou um enredo sobre os músicos capixabas.

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