Carnavalesco da Boa Vista perdeu a mãe uma semana antes do desfile

Robson Goulart perdeu a mãe uma semana antes do desfile no Sambão do Povo Crédito: Caique Verli

Carnavalesco da Boa Vista, Robson Goulart perdeu a mãe uma semana antes do desfile no Sambão do Povo. Ela, que estava em tratamento contra um câncer, não resistiu à doença.

"Decidi desfilar porque foi um pedido dela, que eu continuasse em frente. Não foi fácil, mas é uma forma de homenageá-la, já que ela gostava muito de carnaval", comentou o carnavalesco na dispersão, em entrevista para A Gazeta.

Robson começou no carnaval ainda adolescente, era aderecista. Foi um amigo que o levou para trabalhar em uma escola de samba do Rio, se apaixonou e foi se aperfeiçoando.

Em seguida, em 1994, foi carnavalesco pela primeira em uma comissão de carnaval, na extinta escola Independente Cordovi.

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