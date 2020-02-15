Carnaval de Vitória: o resumo dos desfiles das escolas do Grupo A

Pega no Samba foi a primeira a se apresentar e brilhou no Carnaval de Vitória Crédito: Secundo Rezende

Que a folia começa na Capital capixaba, muita gente já sabe. E foi nesta sexta-feira (14), segundo dia do Carnaval de Vitória , que ocorreram os desfiles das agremiações do Grupo A, no Sambão do Povo . Apesar de as arquibancadas não estarem cheias, muita gente foi ao sambódromo assistir as sete escolas, que almejam subir para o grupo especial. Os camarotes  com muita música e lotados de foliões  eram os locais mais animados.

PEGA NO SAMBA

A disputa pelo desfile mais bonito, emocionante e organizado começou por volta das 22h40 com a Pega no Samba , que em 2019 deixou a elite da festa de momo após alguns problemas na harmonia durante o desfile.

Neste ano, a escola do bairro Consolação, em Vitória, apresentou o enredo que defende "intolerância jamais". Com 1,2 mil componentes e três carros alegóricos, a agremiação pediu paz dentro da avenida.

Pega no Samba aposta no enredo "intolerância jamais" e ainda pede paz

A escola excedeu o tempo na avenida em pouco mais de um minuto, mas a diretoria garante que não foi erro da agremiação.

"Quando a gente está dentro do desfile, não consegue ter muita noção. Mas acredito que a gente tenha feito um bom desfile, apesar de a Família Real ainda estar se apresentando quando entramos na avenida. Se não fosse isso, a gente não atrasaria. Mas, mesmo assim, o desfile foi muito bacana", disse o diretor da escola, Marcelo Ferreira Mendes.

CHEGA MAIS

Depois, foi a vez da Chega Mais , escola das comunidades do Quadro e Santa Teresa, também na Capital. No desfile de 2020, a agremiação completa 40 anos de fundação celebrando a cachoeirense Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico da dançarina Luz Del Fuego.

"A expectativa é a melhor possível, o desfile foi lindo, emocionante. A gente veio para brigar e mostrar que a nossa escola é muito grande e tem muita força. Nossa comunidade merece, pois há muito tempo luta por esse trabalho", afirmou, confiante, Leonardo Reis, intérprete da escola.

Com Rita Cadillac e homenageando Luz Del Fuego, Chega Mais brilha no Sambão

O desfile foi composto por 1,2 mil integrantes distribuídos em 17 alas. Em um de seus carros alegóricos, naturistas de diversas cidades do país representaram a atividade que a dançarina ajudou a difundir no Brasil.

ANDARAÍ

terceira escola a desfilar nesta sexta-feira foi a Andaraí . Criada em 1946, a escola exaltou na avenida, neste ano, um dos símbolos da cultura brasileira: a cachaça. A agremiação foi ao Sambão com 1,3 mil componentes em 22 alas e três carros alegóricos.

A escola atrasou cerca de cinco minutos para sair da avenida. Mas para o presidente da escola, Tiago Bandeira, os pontos positivos foram maiores. Ele acredita que Andaraí vai disputar o título e voltar ao Grupo Especial.

Verde e rosa capixaba, Andaraí exalta a cachaça

"Não queremos ficar na sexta-feira, queremos subir. A gente sempre pediu a união da comunidade e nesse desfile nós reunimos todas as gerações, com organização. Andaraí é grande, a entidade carnavalesca mais antiga, que deve ser respeitada", disse.

ROSAS DE OURO

A serrana Rosas de Ouro, única agremiação de fora de Vitória a desfilar no Grupo A, levou ao Sambão um enredo que celebra o congo , falando também do povo negro e suas lutas.

Parte de uma das estruturas do carro chegou a cair na avenida bem no momento em que passava na frente dos jurados. Ninguém ficou ferido. Na passarela da folia, 1,1 mil componentes em 16 alas e mais dois carros alegóricos seguiram contando a história da África ao município da Serra.