Carnaval de Vitória: o resumo dos desfiles das escolas do Grupo A

Que a folia começa na Capital capixaba, muita gente já sabe. E foi nesta sexta-feira (14), segundo dia do Carnaval de Vitória, que ocorreram os desfiles das agremiações do Grupo A, no Sambão do Povo. Apesar de as arquibancadas não estarem cheias, muita gente foi ao sambódromo assistir as sete escolas, que almejam subir para o grupo especial. Os camarotes com muita música e lotados de foliões eram os locais mais animados.
PEGA NO SAMBA
A disputa pelo desfile mais bonito, emocionante e organizado começou por volta das 22h40 com a Pega no Samba, que em 2019 deixou a elite da festa de momo após alguns problemas na harmonia durante o desfile.
Neste ano, a escola do bairro Consolação, em Vitória, apresentou o enredo que defende "intolerância jamais". Com 1,2 mil componentes e três carros alegóricos, a agremiação pediu paz dentro da avenida.
Pega no Samba aposta no enredo "intolerância jamais" e ainda pede paz
A escola excedeu o tempo na avenida em pouco mais de um minuto, mas a diretoria garante que não foi erro da agremiação.
"Quando a gente está dentro do desfile, não consegue ter muita noção. Mas acredito que a gente tenha feito um bom desfile, apesar de a Família Real ainda estar se apresentando quando entramos na avenida. Se não fosse isso, a gente não atrasaria. Mas, mesmo assim, o desfile foi muito bacana", disse o diretor da escola, Marcelo Ferreira Mendes.
CHEGA MAIS
Depois, foi a vez da Chega Mais, escola das comunidades do Quadro e Santa Teresa, também na Capital. No desfile de 2020, a agremiação completa 40 anos de fundação celebrando a cachoeirense Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico da dançarina Luz Del Fuego.
"A expectativa é a melhor possível, o desfile foi lindo, emocionante. A gente veio para brigar e mostrar que a nossa escola é muito grande e tem muita força. Nossa comunidade merece, pois há muito tempo luta por esse trabalho", afirmou, confiante, Leonardo Reis, intérprete da escola.
Com Rita Cadillac e homenageando Luz Del Fuego, Chega Mais brilha no Sambão
O desfile foi composto por 1,2 mil integrantes distribuídos em 17 alas. Em um de seus carros alegóricos, naturistas de diversas cidades do país representaram a atividade que a dançarina ajudou a difundir no Brasil.
ANDARAÍ
A terceira escola a desfilar nesta sexta-feira foi a Andaraí. Criada em 1946, a escola exaltou na avenida, neste ano, um dos símbolos da cultura brasileira: a cachaça. A agremiação foi ao Sambão com 1,3 mil componentes em 22 alas e três carros alegóricos.
A escola atrasou cerca de cinco minutos para sair da avenida. Mas para o presidente da escola, Tiago Bandeira, os pontos positivos foram maiores. Ele acredita que Andaraí vai disputar o título e voltar ao Grupo Especial.
Verde e rosa capixaba, Andaraí exalta a cachaça
"Não queremos ficar na sexta-feira, queremos subir. A gente sempre pediu a união da comunidade e nesse desfile nós reunimos todas as gerações, com organização. Andaraí é grande, a entidade carnavalesca mais antiga, que deve ser respeitada", disse.
ROSAS DE OURO
A serrana Rosas de Ouro, única agremiação de fora de Vitória a desfilar no Grupo A, levou ao Sambão um enredo que celebra o congo, falando também do povo negro e suas lutas.
Parte de uma das estruturas do carro chegou a cair na avenida bem no momento em que passava na frente dos jurados. Ninguém ficou ferido. Na passarela da folia, 1,1 mil componentes em 16 alas e mais dois carros alegóricos seguiram contando a história da África ao município da Serra.