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#GazetaNaFolia

Com Rita Cadillac, Chega Mais homenageia Luz Del Fuego; veja fotos

Este ano a agremiação completa 40 anos de fundação e alcançou idade nova celebrando a cachoeirense Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico da dançarina Luz Del Fuego

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 01:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 01:26

Com Rita Cadillac e homenageando Luz Del Fuego, Chega Mais brilha no Sambão

A Chega Mais, das comunidades do Quadro e Santa Teresa, foi a segunda escola do Grupo A que entrou na avenida do Sambão do Povo nesta sexta-feira (14). Este ano a agremiação completa 40 anos de fundação e alcançou idade nova celebrando a cachoeirense Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico da dançarina Luz Del Fuego. O desfile da escola foi composto por 1,2 mil integrantes distribuídos em 17 alas. Em um de seus carros alegóricos, naturistas de diversas cidades do país representaram a atividade que a dançarina ajudou a difundir no Brasil.

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