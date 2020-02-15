Com Rita Cadillac, Chega Mais homenageia Luz Del Fuego; veja fotos

A Chega Mais, das comunidades do Quadro e Santa Teresa, foi a segunda escola do Grupo A que entrou na avenida do Sambão do Povo nesta sexta-feira (14). Este ano a agremiação completa 40 anos de fundação e alcançou idade nova celebrando a cachoeirense Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico da dançarina Luz Del Fuego. O desfile da escola foi composto por 1,2 mil integrantes distribuídos em 17 alas. Em um de seus carros alegóricos, naturistas de diversas cidades do país representaram a atividade que a dançarina ajudou a difundir no Brasil.