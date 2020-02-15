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#GazetaNaFolia

Rosas de Ouro celebra o congo e fala sobre a luta do povo negro

A escola serrana foi fundada em 1984 e obteve o seu mais importante resultado em 2006, quando conquistou o vice-campeonato no Grupo Especial

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 03:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 03:53

Rosas de Ouro fala sobre a luta do povo negro

Única agremiação de fora de Vitória a desfilar no Grupo A, a serrana Rosas de Ouro trouxe para o Sambão do Povo um enredo que celebra o congo, falando também do povo negro e suas lutas. A escola foi fundada em 1984 e obteve o seu mais importante resultado em 2006, quando conquistou o vice-campeonato no grupo especial. Na passarela da folia, 1,1 mil componentes em 16 alas e mais dois carros alegóricos vão contar a história, da África ao município da Serra.

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