Rosas de Ouro celebra o congo e fala sobre a luta do povo negro

Única agremiação de fora de Vitória a desfilar no Grupo A, a serrana Rosas de Ouro trouxe para o Sambão do Povo um enredo que celebra o congo, falando também do povo negro e suas lutas. A escola foi fundada em 1984 e obteve o seu mais importante resultado em 2006, quando conquistou o vice-campeonato no grupo especial. Na passarela da folia, 1,1 mil componentes em 16 alas e mais dois carros alegóricos vão contar a história, da África ao município da Serra.