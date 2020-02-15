Carnaval de Vitória: Pega no Samba aposta no enredo 'intolerância jamais'

A primeira escola do Grupo A que entrou na avenida nesta sexta-feira (14) foi a Pega no Samba que, em 2019, deixou o Grupo Especial após alguns problemas em harmonia durante o seu desfile. Para 2020, a escola do bairro Consolação, em Vitória, se sustentou no enredo que defende "intolerância jamais" e ainda pediu por paz. Com 1,2 mil componentes e três carros alegóricos, a agremiação prometeu surpreender  e surpreendeu!  na avenida. A Pega no Samba foi fundada em janeiro de 1976 como bloco carnavalesco e, cinco anos mais tarde, virou escola.