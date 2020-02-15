Sinal verde para o Carnaval de Vitória: bastidores da Pega no Samba e clima de festa no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Nesta sexta-feira (14) começa o Carnaval de Vitória , no Sambão do Povo, com os desfiles das agremiações do Grupo A. Por enquanto, as arquibancadas ainda estão vazias. Mas é possível ver muita gente animada chegando ao sambódromo, além de ruas cheias, o que indica que a chuva parece não ter desanimado o folião capixaba.

Quem vai ficar nos camarotes, pode contar com animação. Em todos os cantos é possível ouvir muita música, de todos os gêneros.

Ao todo, sete escolas irão apresentar-se: A Pega no Samba, do bairro Consolação, será a primeira, às 22 horas; seguida pela Chega Mais, das comunidades do Quadro e Santa Teresa.

Carnaval de Vitória: foliões começam a chegar no Sambão do Povo

A terceira a entrar no Sambão do Povo é a Andaraí e a quarta será a serrana Rosas de Ouro, única agremiação de fora de Vitória a desfilar no Grupo A.