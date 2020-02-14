Expectativa X realidade: testamos tutorial de maquiagem para o carnaval

A modelo Amanda Loyola, da Ford Models,mostra resultado da produção do maquiador Renan Cardoso, do Salão MA Crédito: Vitor Jubini

Delineador costuma ser o vilão da make, mas é só ter paciência Crédito: Vitor Jubini

Roupa, ok! Acessórios, ok! Animação, ok! E a maquiagem vai dar certo em alguns minutos, depois de você assistir ao tutorial que o Divirta-se se desafiou a fazer. Vídeos que circulam pela web sempre mostraram maquiadores produzindo modelos, mas as técnicas parecem mirabolantes. Neste ano, decidimos fazer algo diferente e comprovamos que dá, sim, para cada um se emperiquitar em casa.

Este jornalista foi a um salão de beleza de Vitória e observou, passo a passo, o profissional Renan Cardoso, do Salão MA, maquiar a modelo Amanda Loyola, da Ford Models. Em seguida, reproduziu a proposta do look azul e rosa  que pode ser uma homenagem à folia do Espírito Santo!  com (muito!) brilho. Spoiler: conseguiu executar o processo com louvor (modéstia à parte).

O segredo é não ter medo de errar, usar produtos que não agridam a pele e ter paciência, não apressar nenhum passo para evitar ter que desmanchar e refazer. No vídeo tutorial, Renan também entrega alguns truques para colar glitter, fazer detalhes com brilho e aplicar sombra usando batom, o que já facilita bastante o processo.

Confira o vídeo abaixo com as técnicas do expert para arrasar no visual. Ah, e não esqueça o filtro solar para os bloquinhos que rolam de dia!

A aplicação do glitter também tem macetes Crédito: Vitor Jubini

O jornalista Pedro Permuy após seguir o passo a passo do tutorial de maquiagem Crédito: Vitor Jubini

CONFIRA O TESTE E FAÇA EM CASA: