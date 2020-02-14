Carnaval de Vitória:'Segurança está garantida', diz secretário

Segurança está garantida para quem vai curtir o Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende

Em uma reunião realizada durante esta tarde na Prefeitura de Vitória, houve a confirmação dos desfiles desta sexta (14) e sábado (15), no Sambão do Povo. Além do secretário de segurança, participaram do encontro o prefeito Luciano Rezende (PPS), o tenente-coronel Márcio Borges, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar , e representantes das escolas de samba.

"Avaliamos que teremos normalmente os desfiles de hoje e amanhã. Só nesta noite serão 410 pessoas fazendo a segurança do sambódromo, entre agentes da Guarda Municipal e policiais militares. A região estará muito policiada, permitindo a segurança de quem for para lá" Fronzio Calheira Mota - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

A Gazeta. De acordo com ele, o efetivo é o mesmo que já estava previsto inicialmente para o Sambão do Povo . Continua o mesmo número, não houve mudança. O reforço que aconteceu foi apenas na região da Grande Maruípe, onde aconteceram os ataques desta sexta-feira, afirmou, em entrevista exclusiva para

Veja Também Mapa mostra locais de ataques de criminosos em Vitória

Ainda assim, de acordo com ele, vale a orientação para que os foliões evitem sair sozinhos nas ruas durante a noite. A gente sugere que as pessoas procurem andar acompanhadas. É uma recomendação que vale para hoje e também para outros momentos, afirmou. Mas o policiamento no sambódromo será grande e vai estar seguro, garantiu.

750 POLICIAIS PARA 60 MIL PESSOAS

Conforme divulgado nesta quinta-feira (13), o Carnaval de Vitória contará com um esquema de segurança reforçado durante as três noites de desfile no Sambão do Povo. Ao todo, serão 750 policiais militares para garantir a festa para cerca de 60 mil foliões que são esperados, de acordo com estimativa da Prefeitura de Vitória.

Comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Márcio Borges explicou como o efetivo deve atuar. Além do Sambão do Povo, a área no entorno também estará com segurança reforçada, começando já no Centro de Vitória. Podem haver abordagens a veículos e também a suspeitos na região, adiantou.

ENTÃO, ABRAM ALAS PARA O CARNAVAL

Iniciado nesta quinta-feira (13) com o desfile das escolas de samba do Grupo B, o Carnaval de Vitória continua nesta sexta-feira com o Grupo A. A partir das 22h, entram na avenida as escolas: Pega no Samba, Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro, Chegou o que Faltava, Unidos de Barreiros e Mocidade da Praia.