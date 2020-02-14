Carnaval de Vitória: o frescor da Imperatriz do Forte e o balanço da São Torquato

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No quarto episódio do podcast DNA do Samba Capixaba vamos conhecer as baterias das duas últimas escolas a desfilar no Sambão do Povo neste sábado (15): a bateria Berço do Samba, da Imperatriz do Forte, e a Suingue da Fúria, da Independentes de São Torquato. Abaixo, confira todos os episódios do podcast.

A Imperatiz do Forte vai defender o enredo "Das terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz engalanada apresenta a rota imperial de São Pedro DAlcântara. Ele é inspirado na rota imperial, percurso inaugurado em 1816 para ligar Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais. Já a Independentes de São Torquato vai levar O Portal das Ilusões para a avenida. A escola vai abordar tudo aquilo que mexe com o imaginário do folião, mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.

Para conhecer as características da bateria da Imperatriz do Forte e da Independentes de São Torquato clique no play e ouça o quarto episódio do podcast DNA do Samba Capixaba.

PARA SAMBAR ATÉ O SOL RAIAR

A bateria Berço do Samba é comandada pelo mestre Ramon Mathias. Ele assumiu a bateria a poucos meses do carnaval e pretende deixar a sua marca. As marcações do surdo bem desenhadas e as caixas são as principais características da Berço do Samba.

Bateria Berço do Samba da Imperatriz do Forte Crédito: Gabriela Martins

A São Torquato tem o mestre Renato à frente da Bateria Suingue da Fúria. A escola também tem uma batida de caixa bem específica e a virada de três, uma convenção que envolve praticamente todos os instrumentos da agremiação.

Bateria Suingue da Fúria da Independentes de São Torquato Crédito: Gabriela Martins

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