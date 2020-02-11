Carnaval de Vitória: conheça as características da bateria da Boa Vista

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O desfile das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 é neste sábado (15), muitos foliões estão ansiosos para o momento de atravessar o Sambão do Povo ao som da bateria da escola do coração. Elas emocionam mesmo, não é à toa que a comunidade do samba afirma que a bateria é o coração das escolas.

Mas você sabia que o samba é muito mais que uma junção de notas musicais que formam uma melodia? Clique no play abaixo e ouça o podcast DNA do Samba Capixaba!

O jeito de tocar das baterias tem muito a ver com a cultura e, até mesmo, com a religião das comunidades de onde as agremiações foram criadas.

Pensando nisso, conversamos com especialistas como Pretinho da Serrinha, músico e comentarista da TV Globo; Léo de Paula, jurado do quesito bateria do Carnaval de Vitória; e Glaydson Santos, produtor musical e comentarista da TV Gazeta no desfile das escolas do Carnaval de Vitória 2020; para descobrir o DNA do Samba Capixaba.

O VOO DA ÁGUIA FURIOSA

Neste primeiro episódio do podcast "DNA do Samba Capixaba" você também vai conhecer as características da bateria Águia Furiosa, da Indepentente de Boa Vista.

Bateria Águia Furiosa da Boa Vista, campeã do carnaval 2019, mostra suas características Crédito: Gabriela Martins