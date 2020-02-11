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Podcast: DNA do Samba Capixaba

Carnaval de Vitória: conheça as características da bateria da Boa Vista

No primeiro episódio do podcast 'DNA do Samba Capixaba' você vai conhecer as características da bateria da Independente de Boa Vista e saber a importância da identidade musical de cada escola de samba

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 20:41
Crédito:
O desfile das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 é neste sábado (15), muitos foliões estão ansiosos para o momento de atravessar o Sambão do Povo ao som da bateria da escola do coração. Elas emocionam mesmo, não é à toa que a comunidade do samba afirma que a bateria é o coração das escolas.
Mas você sabia que o samba é muito mais que uma junção de notas musicais que formam uma melodia? Clique no play abaixo e ouça o podcast DNA do Samba Capixaba!
O jeito de tocar das baterias tem muito a ver com a cultura e, até mesmo, com a religião das comunidades de onde as agremiações foram criadas.
Pensando nisso, conversamos com especialistas como Pretinho da Serrinha, músico e comentarista da TV Globo; Léo de Paula, jurado do quesito bateria do Carnaval de Vitória; e Glaydson Santos, produtor musical e comentarista da TV Gazeta no desfile das escolas do Carnaval de Vitória 2020; para descobrir o DNA do Samba Capixaba.

O VOO DA ÁGUIA FURIOSA

Neste primeiro episódio do podcast "DNA do Samba Capixaba" você também vai conhecer as características da bateria Águia Furiosa, da Indepentente de Boa Vista.
Bateria Águia Furiosa da Boa Vista, campeã do carnaval 2019, mostra suas características Crédito: Gabriela Martins
A agremiação de Cariacica é comandada há cinco anos pelo Mestre Gustavo Mascarenhas, que destaca o andamento e as paradinhas, além de vários naipes da bateria: as batidas de caixa, o repique, o repique mor, os agogôs e os timbales. Ouça e fique por dentro!

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