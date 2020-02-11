Carnaval de Vitória: conheça as características da bateria da Boa Vista

O desfile das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 é neste sábado (15), muitos foliões estão ansiosos para o momento de atravessar o Sambão do Povo ao som da bateria da escola do coração. Elas emocionam mesmo, não é à toa que a comunidade do samba afirma que a bateria é o coração das escolas.
Mas você sabia que o samba é muito mais que uma junção de notas musicais que formam uma melodia? Clique no play abaixo e ouça o podcast DNA do Samba Capixaba!
O jeito de tocar das baterias tem muito a ver com a cultura e, até mesmo, com a religião das comunidades de onde as agremiações foram criadas.
Pensando nisso, conversamos com especialistas como Pretinho da Serrinha, músico e comentarista da TV Globo; Léo de Paula, jurado do quesito bateria do Carnaval de Vitória; e Glaydson Santos, produtor musical e comentarista da TV Gazeta no desfile das escolas do Carnaval de Vitória 2020; para descobrir o DNA do Samba Capixaba.
O VOO DA ÁGUIA FURIOSA
Neste primeiro episódio do podcast "DNA do Samba Capixaba" você também vai conhecer as características da bateria Águia Furiosa, da Indepentente de Boa Vista.
A agremiação de Cariacica é comandada há cinco anos pelo Mestre Gustavo Mascarenhas, que destaca o andamento e as paradinhas, além de vários naipes da bateria: as batidas de caixa, o repique, o repique mor, os agogôs e os timbales. Ouça e fique por dentro!