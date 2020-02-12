Carnaval de Vitória: a tradição da Piedade e a energia da Jucutuquara

O segundo episódio do podcast DNA do Samba Capixaba entra na ordem do desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória 2020, que será realizado no sábado, 15 de fevereiro, no Sambão do Povo.
Primeira a atravessar a passarela do samba, a Unidos da Piedade, ou a "mais querida", como também é conhecida, vai defender o enredo "Francisco's", que homenageia homens com esse nome que marcaram e ainda marcam a história do Brasil e do mundo. Na sequência, quem pede passagem é a Unidos de Jucutuquara, com o enredo "Griot", que ressalta os negros contadores de histórias da África, que passavam conhecimento para os mais jovens.
Mais quais são as principais características de cada uma das baterias dessas escolas? O que marca o samba da Piedade e da Jucutuquara? Clique no play e ouça o segundo episódio do podcast DNA do Samba Capixaba.
RITMO DAS ESCOLAS
A bateria da Piedade tem nome, é a Ritmo Forte. Comandada pela primeira vez pelo mestre Tereu, ela mantém a tradição, muito sustentada na batida de caixas e nos surdos de terceira.
Na Jucutuquara é o mestre Júnior Caprichosos quem está à frente da bateria da Nação pelo segundo ano consecutivo. Ele promete levar muita ousadia e paradinhas para o Sambão do Povo. A batida de caixa e o repique mor são os destaques da escola.
Ouça também o primeiro episódio do podcast DNA do Samba Capixaba que detalha a bateria Águia Furiosa, da Boa Vista.