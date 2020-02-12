Carnaval de Vitória: a tradição da Piedade e a energia da Jucutuquara

Crédito:

O segundo episódio do podcast DNA do Samba Capixaba entra na ordem do desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória 2020, que será realizado no sábado, 15 de fevereiro, no Sambão do Povo.

Mais quais são as principais características de cada uma das baterias dessas escolas? O que marca o samba da Piedade e da Jucutuquara? Clique no play e ouça o segundo episódio do podcast DNA do Samba Capixaba.

RITMO DAS ESCOLAS

A bateria da Piedade tem nome, é a Ritmo Forte. Comandada pela primeira vez pelo mestre Tereu, ela mantém a tradição, muito sustentada na batida de caixas e nos surdos de terceira.

A bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade faz questão de manter a tradição na sonoridade da escola Crédito: Gabriela Martins

Na Jucutuquara é o mestre Júnior Caprichosos quem está à frente da bateria da Nação pelo segundo ano consecutivo. Ele promete levar muita ousadia e paradinhas para o Sambão do Povo. A batida de caixa e o repique mor são os destaques da escola.

A bateria da Nação, da Unidos de Jucutuquara promete muita ousadia e paradinhas na avenida. Crédito: Gabriela Martins