Tem papa, santo e cantor: Piedade conta as histórias dos Franciscos

Fazei de mim um instrumento de Vossa paz. Esse trecho da oração de São Francisco vai nortear boa parte do desfile da mais querida', Unidos da Piedade. Mais do que uma simples citação ao famoso santo, é um pedido por paz para uma comunidade que vem sofrendo com a guerra do tráfico.
A agremiação vai abrir os desfiles no sábado e traz como o enredo deste ano Fransciscos, homenageando homens com esse nome que marcaram e ainda marcam a história do Brasil e do mundo. Além de São Francisco de Assis, Chico Mendes, Chico César, Francisco Nzumbi (o Zumbi dos Palmares), Chico Buarque, Chico Anysio e Papa Francisco, entre muitos outros a lista de homens que simbolizam a paz e a igualdade a serem lembrados pela Unidos da Piedade é extensa.
Franciscos são flores que brotam em cada primavera. Em uma primeira primavera, brotou Francisco de Assis, em outra Zumbi dos Palmares. Na última primavera, brotou o Papa Francisco, que não tem esse nome, mas adotou Francisco em função do legado de São Francisco de Assis. Enquanto houver primavera, outros Franciscos virão, trazendo mensagens de paz e amor, comentou o carnavalesco da escola, Paulo Balbino, sobre o conceito do enredo.
Com sérias dificuldades financeiras, a Unidos da Piedade teve que reformular seu planejamento, reduzindo de quatro para três o número de carros alegóricos, o mínimo que a agremiação precisa ter para não perder pontos, A escola vai passar pelo Sambão do Povo dividida em três setores.
No primeiro setor, a Piedade vai falar sobre espiritualidade, onde tudo começou, e de São Francisco de Assis como inspiração divina. Nessa primeira parte, a escola terá anjos e espíritos semeadores que irão semear a semente de Francisco pelo mundo.
PAPA FRANCISCO
O outro setor vai mostrar a obra de cada um desses Franciscos, começando pelo Francisco de Assis, passando pelo Zumbi de Palmares, Chico Xavier, Chico Buarque. Para finalizar o desfile, Jorge Mario Bergoglio, o Santo Padre, o Papa, virá representado por um destaque e uma ala que lembrará o conclave, reunião convocada pelo Vaticano para eleger um novo pontífice.
Em resumo, a gente pede paz. No final, a escola diz que é preciso muito amor para conseguir vencer essa barreira de ódio, destaca o carnavalesco, conhecido como Paulo Barros capixaba, por causa da criatividade nas alas e carros alegóricos.
Alguns desses ricos personagens virão através de escultura no carro, como o São Francisco de Assis e Chico Mendes, seringueiro e ambientalista símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Outros virão através de alas: o humorista Chico Anysio, por exemplo, será citado através de uma ala com um personagem dele, que é o Vampiro Brasileiro.
Toda a escola desfilará nesse contexto rico sobre Franciscos. É claro que as tradicionais baianas também não podem ficar de fora disso. A ala de baianas vem representando um rio de amor, o rio São Francisco. Nossa representatividade está toda ela no rio São Francisco, importantíssimo para o Brasil, detalha a diretora da ala das baianas, Rita Sueli Coutinho.
A MAIS QUERIDA
Conhecida como a Mais Querida, a Unidos da Piedade é a maior campeã do Carnaval de Vitória, com 14 títulos, mas já amarga um jejum de mais de 30 anos sem vitória. A mais antiga agremiação do Carnaval de Vitória representa as comunidades da Piedade e da Fonte Grande.
O último título da Unidos da Piedade foi em 1986, quando apresentou o enredo Sua Majestade, o Café. No ano passado, ficou apenas na quinta colocação, abordando a história dos gatos, desde os egípcios, passando pelos piratas e a igreja católica na idade média, até os dias atuais.
- Cores: Verde, vermelho e branco
- Bairro: Morro da Piedade e Morro da Fonte Grande
- Presidente: Valdeir Lopes
- Fundação: 1955
- Títulos: 14
- Enredo: Francisco's
- Componentes: 1.700
- Alas: 16
- Alegorias: 3 carros e 1 tripé