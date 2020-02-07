Tem papa, santo e cantor: Piedade conta as histórias dos Franciscos

Paulo Balbino, carnavalesco da Piedade Crédito: Fernando Madeira

Fazei de mim um instrumento de Vossa paz. Esse trecho da oração de São Francisco vai nortear boa parte do desfile da mais querida', Unidos da Piedade. Mais do que uma simples citação ao famoso santo, é um pedido por paz para uma comunidade que vem sofrendo com a guerra do tráfico.

A agremiação vai abrir os desfiles no sábado e traz como o enredo deste ano Fransciscos, homenageando homens com esse nome que marcaram e ainda marcam a história do Brasil e do mundo. Além de São Francisco de Assis, Chico Mendes, Chico César, Francisco Nzumbi (o Zumbi dos Palmares), Chico Buarque, Chico Anysio e Papa Francisco, entre muitos outros a lista de homens que simbolizam a paz e a igualdade a serem lembrados pela Unidos da Piedade é extensa.

Franciscos são flores que brotam em cada primavera. Em uma primeira primavera, brotou Francisco de Assis, em outra Zumbi dos Palmares. Na última primavera, brotou o Papa Francisco, que não tem esse nome, mas adotou Francisco em função do legado de São Francisco de Assis. Enquanto houver primavera, outros Franciscos virão, trazendo mensagens de paz e amor, comentou o carnavalesco da escola, Paulo Balbino, sobre o conceito do enredo.

Com sérias dificuldades financeiras, a Unidos da Piedade teve que reformular seu planejamento, reduzindo de quatro para três o número de carros alegóricos, o mínimo que a agremiação precisa ter para não perder pontos, A escola vai passar pelo Sambão do Povo dividida em três setores.

No primeiro setor, a Piedade vai falar sobre espiritualidade, onde tudo começou, e de São Francisco de Assis como inspiração divina. Nessa primeira parte, a escola terá anjos e espíritos semeadores que irão semear a semente de Francisco pelo mundo.

PAPA FRANCISCO

O outro setor vai mostrar a obra de cada um desses Franciscos, começando pelo Francisco de Assis, passando pelo Zumbi de Palmares, Chico Xavier, Chico Buarque. Para finalizar o desfile, Jorge Mario Bergoglio, o Santo Padre, o Papa, virá representado por um destaque e uma ala que lembrará o conclave, reunião convocada pelo Vaticano para eleger um novo pontífice.

Em resumo, a gente pede paz. No final, a escola diz que é preciso muito amor para conseguir vencer essa barreira de ódio, destaca o carnavalesco, conhecido como Paulo Barros capixaba, por causa da criatividade nas alas e carros alegóricos.

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Alguns desses ricos personagens virão através de escultura no carro, como o São Francisco de Assis e Chico Mendes, seringueiro e ambientalista símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Outros virão através de alas: o humorista Chico Anysio, por exemplo, será citado através de uma ala com um personagem dele, que é o Vampiro Brasileiro.

Data: 03/02/2020 - ES - Vitória - Barracão da Escola deamba da Piedade - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Toda a escola desfilará nesse contexto rico sobre Franciscos. É claro que as tradicionais baianas também não podem ficar de fora disso. A ala de baianas vem representando um rio de amor, o rio São Francisco. Nossa representatividade está toda ela no rio São Francisco, importantíssimo para o Brasil, detalha a diretora da ala das baianas, Rita Sueli Coutinho.

A MAIS QUERIDA

Conhecida como a Mais Querida, a Unidos da Piedade é a maior campeã do Carnaval de Vitória , com 14 títulos, mas já amarga um jejum de mais de 30 anos sem vitória. A mais antiga agremiação do Carnaval de Vitória representa as comunidades da Piedade e da Fonte Grande.

O último título da Unidos da Piedade foi em 1986, quando apresentou o enredo Sua Majestade, o Café. No ano passado, ficou apenas na quinta colocação, abordando a história dos gatos, desde os egípcios, passando pelos piratas e a igreja católica na idade média, até os dias atuais.

Logomarca da Unidos da Piedade Crédito: Divulgação

Cores: Verde, vermelho e branco

Verde, vermelho e branco Bairro: Morro da Piedade e Morro da Fonte Grande

Morro da Piedade e Morro da Fonte Grande Presidente: Valdeir Lopes

Valdeir Lopes Fundação: 1955

1955 Títulos: 14

14 Enredo: Francisco's

Francisco's Componentes: 1.700

1.700 Alas: 16

16 Alegorias: 3 carros e 1 tripé