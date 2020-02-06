Carnaval de Vitória: polêmicas, economia e o que você vai ver na avenida

Se o Carnaval do Brasil começa aqui, o podcast Papo de Colunista já aqueceu os tamborins e mostra os bastidores da maior festa popular do mundo. Em Vitória, nos dias 14 e 15, o Sambão do Povo será o centro das atenções com o desfile das escolas de samba, espetáculo que atrai milhares de pessoas de todos os cantos e encantos.

Nosso convidado desta semana é o jornalista e cronista de carnaval Jace Theodoro, ele mesmo um apaixonado pela folia. Os bastidores dos barracões, as surpresas na avenida, a indústria do carnaval e a geração de emprego e renda, a transmissão da TV Gazeta, todos os detalhes estão neste bate-papo descontraído. É diversão garantida no Papo de Colunista.

O carnaval do Sambão do Povo no Papo de Colunista Crédito: Infografia AG