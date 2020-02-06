De Jeremias ao rei Roberto Carlos: Boa Vista celebra músicos do ES

A Boa Vista vai defender o título com o enredo sobre músicos capixabas Crédito: Carlos Alberto Silva

Música boa é o que não vai faltar no desfile da Independente de Boa Vista, a atual campeã do Carnaval de Vitória. A agremiação de Cariacica vai homenagear uma constelação de músicos capixabas. Do pequeno Jeremias Reis, de 12 anos, campeão do The Voice Kids 2019, ao mais que consagrado rei Roberto Carlos, nada vai escapar da pentacampeã Boa Vista.

A escola vai desfilar dividida em quatro setores e quatro alegorias. Foi um ano de muita pesquisa e descobertas. Tem cantores que eu nem imaginava que eram capixabas, uma verdadeira aula de história sobre o Espírito Santo. Vamos homenagear vários artistas que contribuíram para a música popular brasileira e claro para a cultura do Estado, comentou o carnavalesco da Boa Vista, Robson Goulart, que trouxe para a escola sua experiência em agremiações do Rio de Janeiro, como a Mocidade Independente de Padre Miguel, a Unidos da Ponte e a Inocentes de Belford Roxo.

Vários artistas e bandas capixabas já confirmaram presença no desfile, segundo a escola de Cariacica: o próprio Jeremias, Alemão do Forró, Casaca, Manimal, Beto Kauê, Natércia Lopes e Flavinha Mendonça, entre outros.

Esse é o enredo da afirmação de provar que o Espírito Santo e o que nós temos têm valor e muito valor. Tem uma frase no nosso samba que diz tudo: Espírito Santo, chegou nossa hora. Nem tudo que é bom vem de fora, destacou o presidente da Boa Vista, Emerson Xumbrega.

Cada uma das 19 alas vai lembrar um ritmo ou um cantor que nasceu no Espírito Santo. No começo do desfile, a Comissão de Frente vai interpretar um programa de rádio, vitrine dos artistas capixabas.

CARROS ALEGÓRICOS

As alegorias também abordarão cada um dos ritmos importantes para a história do Espírito Santo. O carro abre-alas vai falar sobre a música clássica. No segundo carro, o tema será Bossa Nova e Rock.

A Boa Vista vai defender o título com o enredo sobre músicos capixabas Crédito: Carlos Alberto Silva

Já na terceira alegoria, artistas como Alemão do Forró e Beto Kauê lembrarão os músicos do axé e forró capixaba. Fechando o desfile, o quarto carro alegórico abordará o próprio samba, lembrando de todos os intérpretes das escolas do Carnaval de Vitória.

Sentiu falta do rei Roberto Carlos? Não precisa. É claro que a sua majestade não ficará de fora do desfile da Boa Vista e também será mencionado ao longo dos setores.

Também não vai deixar de ser lembrada a musa da Bossa Nova, Nara Leão, que morreu em 1989 e foi um dos ícones do movimento musical na década de 60. Já o músico e ex-secretário de Cultura de Vitória, Alexandre Lima, que adoeceu após sofrer um aneurisma em 2013, será representado por uma escultura.

A Boa Vista vai defender o título com o enredo sobre músicos capixabas Crédito: Carlos Alberto Silva

FUTEBOL E SAMBA

A Independente de Boa Vista, escola pentacampeã do Carnaval de Vitória, nasceu às margens dos campos de futebol de Itaquari e bairros vizinhos, em Cariacica. Um dos seus fundadores, José Carlos Barbosa, conhecido como Caio, era treinador de futebol na região."Minha cunhada me incentivou e disse que eu deveria fazer um bloquinho para brincar também. No início foi muito difícil, não sabíamos nada e precisamos da ajuda do pessoal que faz o Carnaval no Rio de Janeiro", lembra o fundador, hoje com 76 anos.

Da mistura de duas paixões brasileiras, o futebol e o Carnaval, surgiu a Boa Vista, que completa 45 anos em 2020. A escola vai para o Sambão do Povo defender o título conquistado no ano passado. Em 2019, a escola mostrou a rotina dos policiais rodoviários federais nas estradas, com o enredo PRF: 90 anos de histórias dos anjos do asfalto.

A agremiação de Cariacica, fundada em 1975, carrega, em sua história, enredos memoráveis, como o da Diáspora Africana (2013) e o que homenageou a atriz e escritora Elisa Lucinda (2012).

Logomarca da Boa Vista, escola de samba de Cariacica Crédito: Divulgação