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Região do Sambão

PM garante segurança reforçada com 750 homens no Carnaval de Vitória

O esquema foi divulgado na manhã desta quinta-feira (13) pelo tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 08:42

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 08:42

Tenente-coronel Borges, do 1º Batalhão da Polícia Militar, detalhou o esquema de segurança Crédito: Larissa Avilez | A Gazeta
PM garante segurança reforçada com 750 homens no Carnaval de Vitória
A Polícia Militar promete um esquema reforçado de segurança para os três dias de desfile do Carnaval de Vitória. Cerca de 750 policiais militares, ao todo, serão distribuídos nos três dias de desfile, atuando em uma área que vai do Centro de Vitória até os acessos do Sambão do Povo, na região de Santo Antônio.
O esquema foi divulgado na manhã desta quinta-feira (13) pelo tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em Vitória.

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"O folião vai encontrar uma segurança reforçada, além do Sambão do Povo, na área no entorno do Sambão, começando já no Centro de Vitória. Podem haver abordagens a veículos feitas pelo Batalhão de Trânsito no entorno e também abordagens a suspeitos no Sambão", explica o tenente-coronel, que faz um apelo."O ideal é que, se possível, o folião vá de transporte coletivo, táxi ou carro de aplicativo", acrescenta.
A abertura oficial dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória ocorre nesta quinta-feira (13), quando passarão pelo Sambão do Povo as cinco agremiações do Grupo de Acesso B. Na sexta-feira (14), desfilam as sete escolas do Grupo de Acesso A e no sábado (15), sete agremiações que disputam o título do Grupo Especial.
Segundo a Prefeitura de Vitória, cerca de 60 mil pessoas, entre moradores e turistas, são esperadas para assistir aos desfiles das escolas de samba nesses três dia no Sambão do Povo, em Mário Cypreste.
De acordo com o Observatório do Turismo de Vitória, a estimativa é que a movimentação financeira no Carnaval de Vitória seja de R$ 16 milhões na economia local.

ASSÉDIO

Um dos pontos de atuação da Polícia Militar vai ser apoio a uma campanha contra o assédio, organizada pela secretaria municipal de Direitos Humanos de Vitória.

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