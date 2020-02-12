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Carnaval de Vitória

Sambão 3D: conheça o palco dos desfiles por dentro

Utilizando a animação, o folião poderá navegar e ter mais informações sobre cada espaço antes mesmo de pisar na avenida

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 06:00
Desfile no Sambão do Povo: as apresentações do Carnaval 2020 começam nesta quinta-feira (13) com as escolas do grupo B Crédito: Secundo Rezende
Ingresso comprado, fantasia na mão, letra do samba na ponta da língua. Mas você sabe onde vai ficar? E como a escola do coração passa na avenida? Para ajudar o folião nesta tarefa, A Gazeta preparou o Sambão 3D, uma animação pela qual é possível navegar e ter mais informações sobre a estrutura que vai receber, a partir desta quinta-feira (13), os desfiles do Carnaval de Vitória. 
A navegação é simples e mostra ponto a ponto os locais para acesso a mesas, arquibancadas e camarotes durante os dias de folia. Também estão em destaque, locais importantes do desfile, tais como área de concentração, dispersão e recuo da bateria. As agremiações se apresentam de quinta a sábado (15), distribuídas pelos grupos B, A e Especial. 
Com a animação, a proposta é oferecer um panorama geral do Sambão para facilitar a chegada dos foliões aos desfiles e seu deslocamento nos espaços. Confira!

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