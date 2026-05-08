"Corrida do Rio Branco", com 5km e 10km, acontece no segundo semestre, nas ruas de Vitória

O Rio Branco anunciou a realização da primeira edição da Corrida do Rio Branco, evento que vai unir esporte, saúde e a paixão da torcida capa-preta em uma experiência inédita nas ruas de Vitória. A prova deve ser realizada em setembro, na orla de Camburi, e marca mais uma iniciativa do clube para fortalecer a conexão com os torcedores e com a comunidade capixaba.
Com o conceito de levar “a tradição do Maior do Espírito Santo às ruas da cidade”, a corrida promete reunir atletas, corredores e torcedores em um evento voltado para todas as idades.
“A proposta é transformar a energia que o Rio Branco sempre mostrou nas arquibancadas em motivação na pista, celebrando a história e a identidade do clube mais tradicional do futebol capixaba. Além disso, queremos fortalecer ainda mais a conexão do Rio Branco com a comunidade capixaba”, afirmou o CEO do Rio Branco, Renato Antunes.
A corrida terá percursos de 5km e 10km, e será toda personalizada com as cores e marcas do Rio Branco, com detalhes especiais em itens como camisa, medalha e kit. O evento também vai contar com a participação de personalidades ligadas ao clube, além da loja oficial, presença do mascote, exibição de troféus e área de ativação dos patrocinadores.
“A Corrida do Rio Branco nasce com o objetivo de ampliar a presença da marca capa-preta em diferentes locais e modalidades esportivas, promovendo integração, qualidade de vida e experiências para a torcida fora dos estádios”, destacou o head de novos negócios do Rio Branco, Roger Bongiovani.
Mais informações sobre inscrições, percurso, kits e programação oficial serão divulgadas em breve pelo clube.