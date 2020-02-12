Carnaval de Vitória será sem chuvas e com tempo firme

Chuva no Sambão do Povo no carnaval capixaba? Possibilidade são mínimas para os desfiles de sexta (14) e sábado (15) Crédito: José Carlos Schaeffer

Sexta-feira é o dia de entoar o enredo na avenida e lotar o Sambão do Povo para prestigiar o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. E o folião que pretende prestigiar in loco poderá ver em riqueza de detalhes as alegorias, fantasias e ornamentações dos carros alegóricos sem a preocupação de se molhar.

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, não há previsão de chuva para sexta-feira (14) e sábado (15) em Vitória e em toda a Região Metropolitana do Estado.

"Quem for ao Sambão pode ficar mais tranquilo. Em razão da diminuição das chuvas, especialmente na Grande Vitória, o Carnaval vai ser de pouca nebulosidade e sem chuva. As chances são bem pequenas. Nas demais regiões elas devem ocorrer de forma bem esparsa", destacou.

Mas até o dia dos desfiles o cenário do capixaba ainda será de chuva, especialmente nesta quarta-feira (12), pois as nuvens carregadas ainda pairam sobre o céu do Estado, tanto que boa parte do Espírito Santo está na área compreendida pelo alerta emitido pelo Inpe para temporais acompanhados de raios, vendaval e grande acumulado de chuva.

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"De acordo com as previsões dos meteorologistas do Incaper, essas condições de chuvas vão ocorrer na forma típica do verão, que são pancadas ao longo do dia, acompanhadas de rajadas e trovoadas. Por isso que em alguns pontos podem acumular grande quantidade de água em um curto espaço de tempo, por isso mantemos o boletim de alerta. Para amanhã a nebulosidade começa a diminuir no Estado e as chuvas devem ocorrer de forma isolada e em menor intensidade", disso o meteorologista Hugo Ramos.

O especialista explicou ainda que os temporais rápidos e volumosos ocorridos nos últimos dias são decorrentes da junção de fatores climáticos típicos do verão.