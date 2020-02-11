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Aviso meteorológico

Espírito Santo tem alerta laranja para chuvas intensas e alagamentos

O aviso é válido até as 23h59 de quarta-feira (12); chuva pode ser entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:59
Alerta de chuvas intensas é válido para os 78 municípios do Espírito Santo Crédito: Thiago Colle
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta terça-feira (11) um alerta laranja para chuvas intensas com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios prevista para os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 de quarta-feira (12).
O instituto diz que a chuva pode ser entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia e recomenda algumas ações para os moradores: que evitem enfrentar o mau tempo; observem alterações nas encostas; se possível desliguem aparelhos elétricos do quadro de energia e, em caso de situação de inundação, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

PASSAGEM DE FRENTE FRIA

O Instituto Climatempo alertou que, com os ventos que mudaram de direção com a passagem de uma frente fria sobre o Espírito Santo, áreas de instabilidade vão ajudar a espalhar muitas nuvens carregadas sobre todo o território capixaba.
Essas áreas estão associadas a um sistema de baixa pressão, e o dia deve amanhecer nublado nesta quarta-feira (12) com chuva a qualquer hora, principalmente no Sul do Estado.
Nas demais áreas, inclusive Vitória, a previsão é de que tenha muitas nuvens, breves períodos de sol e pancadas de chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

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A chuva pode ser volumosa e com potencial para alagamentos, mas não com a mesma força e intensidade do que foi observado na cidade de São Paulo. O excesso de nuvens e a chuva não deixam a temperatura subir muito.
Para a quinta-feira (13), o instituto alerta que o Sul do Espírito Santo continua com tempo instável, muitas nuvens e pequenas aberturas de sol e chuva, que podem variar entre moderada a forte intensidade no decorrer do dia.
Em Vitória, o sol aparece e as nuvens aumentam e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva isoladas com raios. No Norte do Estado, o dia será de sol, calor, tempo firme e poucas nuvens, e não deve chover.
Espírito Santo tem alerta laranja para chuvas intensas e alagamentos

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