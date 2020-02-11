Chuva no ES: após perder tudo, empresário inaugura churrasquinho

Dono de churrascaria em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

Dezessete dias depois de uma das maiores enchentes da história de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , um dos mais de 550 comerciantes afetados recomeçará sua atividade, nesta terça-feira (11), mas de uma forma bem diferente de antes da tragédia.

O empresário José de Oliveira Rodrigues, proprietário de uma tradicional churrascaria com 25 anos de história, vai inaugurar um churrasquinho na tarde desta terça-feira (11), às 17h. O endereço, é o mesmo do restaurante, mas dessa vez o atendimento será realizado apenas na calçada.

No total, 23 funcionários tiveram que ser demitidos. No novo empreendimento ele vai trabalhar com um número bem reduzido de colaboradores, mas espera poder recontratar toda a equipe. Todos os funcionários foram demitidos para que possam ter direito a seu fundo de garantia e o seguro-desemprego que o governo oferece, enquanto não temos como mantê-los ligados com a churrascaria que está sem funcionar, explicou José de Oliveira.

Enquanto estiver atendendo na calçada, o empresário pretende dar início a obra de reforma da churrascaria para voltar a funcionar como antes, em dois meses. A inauguração desta terça-feira (11), vai contar com algumas cadeiras na calçada e com a venda de espetinho feito em uma churrasqueira que foi recuperada. Além dos churrasquinhos, terá algumas guarnições e algumas porções que não demandam grande mão de obra, contou.