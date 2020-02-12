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Já é Carnaval!

Ruas e avenidas interditadas para os desfiles no Sambão do Povo

As vias ficarão bloqueadas desta quinta-feira (13) até o próximo domingo (16) para garantir a segurança de todos que vão circular pela região

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 20:23
Agentes da Guarda Municipal vão atuar nos pontos de interdição para orientar o trânsito Crédito: Divulgação PMV
Para dar passagem à alegria do Carnaval, ruas e avenidas vão ser interditadas no entorno do Sambão do Povo a partir das 7 horas desta quinta-feira (13).  O bloqueio é necessário para a realização dos desfiles das escolas de samba, garantindo a segurança dos foliões, dos profissionais que atuam por lá e também de moradores das comunidades vizinhas. A interdição segue até as 7 horas do próximo domingo (16).

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Todos os pontos de interdição serão sinalizados pela Gerência de Operações e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal. Segundo informações da Prefeitura de Vitória, 66 agentes ficarão nessas áreas para orientar motoristas e pedestres, e também para auxiliar na organização do tráfego nos horários de maior movimento. 
A Avenida Dário Lourenço de Souza, que está interditada desde dezembro para montagem das estruturas do Sambão, só vai ser liberada a partir do dia 21, após o trabalho de desmontagem. 

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Aos que vão seguir de ônibus municipais para a região, o itinerário será desviado pela Avenida Duarte Lemos. Já as linhas intermunicipais vão passar pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos vão ser desviados pelas ruas adjacentes. 
Para quem optar pelos táxis, ainda segundo a prefeitura, os pontos estarão na entrada do Sambão do Povo, na Rua Rosilda Falcão dos Santos, próximo ao Teatro Carmélia Maria de Souza. Outro ponto ficará na dispersão, próximo à colônia de pescadores.

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PONTOS DE INTERDIÇÃO

  • Teatro Carmélia: nesse ponto, o tráfego da Rua Dário Lourenço de Souza será desviado para a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros
  • Ciase (Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo): bloqueio total da Rua Dário Lourenço de Souza, principal acesso ao evento.
  • Igreja Deus é Amor: nesse ponto, haverá presença permanente de agentes para impedir a passagem para rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros
  • Posto Ipiranga: nessa altura, o fluxo de veículos será desviado para Avenida Santo Antônio, com saída pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros
  • Posto Ouro Negro: esse fechamento é realizado para evitar que veículos acessem o posto para entrar na área interditada, atrapalhando a fluidez do trânsito local
  • Volta do Rabaioli: acesso permitido apenas para moradores do local
  • Clínica dos Acidentados: acesso permitido somente para pessoas que forem ao hospital
  • Mar e Terra: fechamento com presença de agentes. O acesso somente será permitido para fornecedores do evento devidamente credenciados

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