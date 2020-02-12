Carnaval de Vitória: faltam ajustes para liberação do Corpo de Bombeiros

Vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo Crédito: Isabella Arruda | A Gazeta

O Corpo de Bombeiros Militar realizou na tarde desta quarta-feira (12) uma vistoria no Sambão do Povo, em procedimento para liberação do local para a realização do Carnaval de Vitória. De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, ainda não há alvará que permita a realização do evento, devido à ausência do cumprimento de observações que foram entregues à organização do evento, como, por exemplo, a apresentação de alguns documentos necessários.

"Alguns detalhes ainda carecem de fiscalização nesta quinta-feira (13). Então a corporação ainda não emitiu alvará e retornará amanhã, para que a gente possa fazer a liberação. Faltam emitir algumas documentações, por exemplo, toda a estrutura é revestida por acabamento, carpetes, sistema de revestimento acústico. Todos esses materiais têm que possuir uma certificação de incombustibilidade, que ainda não foi entregue a contento." Scharlyston Martins de Paiva - tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

Os bombeiros deram início à fiscalização do Sambão do Povo na segunda-feira (10), quando foram avaliados todos os sistemas de proteção, de segurança contra incêndio e pânico e da estrutura do carnaval. De acordo com o tenente-coronel, a equipe retornou nesta quarta-feira (12) para fazer a checagem.

"A estrutura toda possui situações que auxiliam pessoas em caso de pânico, como rota de fuga. Alguns camarotes possuem estruturas que devem ser tratadas para sistema anti-chamas e essa documentação que comprova a resistência do material da estrutura ainda não foi providenciada. Esperamos que até amanhã seja concluída e entregue à corporação", concluiu.

O QUE JÁ ESTÁ LIBERADO?

Segundo o Tenente-Coronel, a Corporação estabeleceu esta quinta-feira (13) como prazo para as regularizações que ainda precisam ser feitas, já que é o dia do início do evento. Fora isso, ele explicou que as demais questões que envolvem sistemas de segurança contra incêndio e pânico, para-raio, aterramento, extintores e demais requisitos já foram cumpridos.

Com exceção de algumas observações que a Corporação fez quanto ao uso de cozinhas dentro da estrutura, particularmente quanto aos cuidados quanto ao GLP (gás liquefeito de petróleo), que não deve ficar em locais confinados, precisando atender a uma série de exigências quanto ao manuseio e tratamento, os outros critérios foram cumpridos. Todas essas observações, que agora são poucas, serão checadas amanhã (13). Em princípio, a parte estrutural, tirando essas recomendações, já estão liberadas. Corrimão, guarda corpo, rotas de fuga, demais sistemas de segurança estão instalados.

EQUIPE PRESENTE NO EVENTO

Já contando com a liberação do evento, após cumprimento das exigências que ainda não foram atendidas, o Corpo de Bombeiros estará presente nos dias de Carnaval, em uma equipe de 70 bombeiros militares, divididos em dois turnos por dia. Estaremos aqui tanto na concentração quanto na dispersão, com equipe de fiscalização dentro do sambódromo, fazendo acompanhamento de brigadistas profissionais civis contratados pela organização do evento, bem como teremos equipes também fazendo acompanhamento dos foliões para qualquer tipo de orientação, inclusive em casos clínicos e em casos médicos, explicou.