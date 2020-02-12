Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carnaval de Vitória: faltam ajustes para liberação do Corpo de Bombeiros
Ainda sem alvará

Carnaval de Vitória: faltam ajustes para liberação do Corpo de Bombeiros

De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, ainda não há alvará que permita a realização do evento devido à ausência do cumprimento de observações que foram entregues à organização do evento, como é o caso de algumas documentações

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 18:53
Vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo Crédito: Isabella Arruda | A Gazeta
O Corpo de Bombeiros Militar realizou na tarde desta quarta-feira (12) uma vistoria no Sambão do Povo, em procedimento para liberação do local para a realização do Carnaval de Vitória. De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, ainda não há alvará que permita a realização do evento, devido à ausência do cumprimento de observações que foram entregues à organização do evento, como, por exemplo, a apresentação de alguns documentos necessários.
"Alguns detalhes ainda carecem de fiscalização nesta quinta-feira (13). Então a corporação ainda não emitiu alvará e retornará amanhã, para que a gente possa fazer a liberação. Faltam emitir algumas documentações, por exemplo, toda a estrutura é revestida por acabamento, carpetes, sistema de revestimento acústico. Todos esses materiais têm que possuir uma certificação de incombustibilidade, que ainda não foi entregue a contento."
Scharlyston Martins de Paiva - tenente-coronel do Corpo de Bombeiros
Os bombeiros deram início à fiscalização do Sambão do Povo na segunda-feira (10), quando foram avaliados todos os sistemas de proteção, de segurança contra incêndio e pânico e da estrutura do carnaval. De acordo com o tenente-coronel, a equipe retornou nesta quarta-feira (12) para fazer a checagem.
"A estrutura toda possui situações que auxiliam pessoas em caso de pânico, como rota de fuga. Alguns camarotes possuem estruturas que devem ser tratadas para sistema anti-chamas e essa documentação que comprova a resistência do material da estrutura ainda não foi providenciada. Esperamos que até amanhã seja concluída e entregue à corporação", concluiu.

O QUE JÁ ESTÁ LIBERADO?

Segundo o Tenente-Coronel, a Corporação estabeleceu esta quinta-feira (13) como prazo para as regularizações que ainda precisam ser feitas, já que é o dia do início do evento. Fora isso, ele explicou que as demais questões que envolvem sistemas de segurança contra incêndio e pânico, para-raio, aterramento, extintores e demais requisitos já foram cumpridos.
Com exceção de algumas observações que a Corporação fez quanto ao uso de cozinhas dentro da estrutura, particularmente quanto aos cuidados quanto ao GLP (gás liquefeito de petróleo), que não deve ficar em locais confinados, precisando atender a uma série de exigências quanto ao manuseio e tratamento, os outros critérios foram cumpridos. Todas essas observações, que agora são poucas, serão checadas amanhã (13). Em princípio, a parte estrutural, tirando essas recomendações, já estão liberadas. Corrimão, guarda corpo, rotas de fuga, demais sistemas de segurança estão instalados.

EQUIPE PRESENTE NO EVENTO

Já contando com a liberação do evento, após cumprimento das exigências que ainda não foram atendidas, o Corpo de Bombeiros estará presente nos dias de Carnaval, em uma equipe de 70 bombeiros militares, divididos em dois turnos por dia. Estaremos aqui tanto na concentração quanto na dispersão, com equipe de fiscalização dentro do sambódromo, fazendo acompanhamento de brigadistas profissionais civis contratados pela organização do evento, bem como teremos equipes também fazendo acompanhamento dos foliões para qualquer tipo de orientação, inclusive em casos clínicos e em casos médicos, explicou.

Veja Também

Carnaval de Vitória será sem chuvas e com tempo firme

Carnaval de Vitória: transmissão da TV Gazeta traz novidades

Carnaval de Vitória - faltam ajustes para liberação do Corpo de Bombeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados