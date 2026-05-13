Adolescente confessa morte de mulher e indica onde corpo foi deixado em Guaçuí

Um adolescente de 17 anos se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (12), e confessou participação na morte de uma mulher de 58 anos, moradora da cidade que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Valdineia Mendes da Silva foi localizado na zona rural do município.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado como desaparecimento após a filha da vítima procurar a polícia. Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança mostraram Valdineia na companhia do adolescente e de outro rapaz na madrugada do dia 11, seguindo em direção à residência do menor.
Durante as buscas realizadas na terça-feira, policiais militares encontraram o aparelho celular da vítima, um casaco e um par de tênis pertencentes a ela na casa do adolescente. Mais tarde, ele se apresentou na delegacia acompanhado da mãe e indicou aos investigadores o local onde o corpo havia sido deixado, enrolado em um lençol e abandonado em uma área de mata.
Segundo a delegada responsável pelo caso, Yasmin Fassarella, equipes das polícias Civil e Militar seguiram até uma área de pedreira localizada após o bairro Santa Cecília, na zona rural de Guaçuí, onde o corpo foi encontrado ainda na noite de terça-feira.
Em depoimento, o adolescente afirmou que pretendia roubar a motocicleta da vítima e, para isso, teria atraído a mulher até a residência dele. Conforme a Polícia Civil, o jovem confessou que decidiu matar Valdineia após o roubo. “Ele se mostrava apático e sem qualquer remorso do seu ato. A motocicleta, por sua vez, também foi abandonada por ele e encontrada na Tremedeira, em Guaçuí”, afirmou a delegada.
A motocicleta da vítima havia sido localizada pela Polícia Militar na região conhecida como Tremedeira, ainda na segunda-feira (11).
O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio — roubo seguido de morte — e permaneceu apreendido. Ele será apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá pela manutenção ou não da internação. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no crime.
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