Adolescente confessa morte de mulher e indica onde corpo foi deixado em Guaçuí

Em depoimento, o adolescente afirmou que pretendia roubar a motocicleta da vítima e, para isso, teria atraído a mulher até a residência dele. Conforme a Polícia Civil, o jovem confessou que decidiu matar Valdineia após o roubo. “Ele se mostrava apático e sem qualquer remorso do seu ato. A motocicleta, por sua vez, também foi abandonada por ele e encontrada na Tremedeira, em Guaçuí”, afirmou a delegada.





A motocicleta da vítima havia sido localizada pela Polícia Militar na região conhecida como Tremedeira, ainda na segunda-feira (11).





O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio — roubo seguido de morte — e permaneceu apreendido. Ele será apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá pela manutenção ou não da internação. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no crime.