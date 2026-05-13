Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Polícia
  • Adolescente confessa morte de mulher e indica onde corpo foi deixado em Guaçuí
Polícia

Adolescente confessa morte de mulher e indica onde corpo foi deixado em Guaçuí

Segundo a Polícia Civil, jovem de 17 anos disse que pretendia roubar a motocicleta da vítima; corpo foi encontrado em uma área de mata na zona rural do município

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 11:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mai 2026 às 11:13

Um adolescente de 17 anos se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (12), e confessou participação na morte de uma mulher de 58 anos, moradora da cidade que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Valdineia Mendes da Silva foi localizado na zona rural do município.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado como desaparecimento após a filha da vítima procurar a polícia. Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança mostraram Valdineia na companhia do adolescente e de outro rapaz na madrugada do dia 11, seguindo em direção à residência do menor.

Pertences da vítima encontradas na casa do suspeito
Pertences da vítima encontradas na casa do suspeito Polícia Civil

Durante as buscas realizadas na terça-feira, policiais militares encontraram o aparelho celular da vítima, um casaco e um par de tênis pertencentes a ela na casa do adolescente. Mais tarde, ele se apresentou na delegacia acompanhado da mãe e indicou aos investigadores o local onde o corpo havia sido deixado, enrolado em um lençol e abandonado em uma área de mata.


Segundo a delegada responsável pelo caso, Yasmin Fassarella, equipes das polícias Civil e Militar seguiram até uma área de pedreira localizada após o bairro Santa Cecília, na zona rural de Guaçuí, onde o corpo foi encontrado ainda na noite de terça-feira.

Valdineia Mendes da Silva estava desaparecida em Guaçuí e foi encontrada morta
Valdineia Mendes da Silva estava desaparecida em Guaçuí e foi encontrada morta Redes sociais

Em depoimento, o adolescente afirmou que pretendia roubar a motocicleta da vítima e, para isso, teria atraído a mulher até a residência dele. Conforme a Polícia Civil, o jovem confessou que decidiu matar Valdineia após o roubo. “Ele se mostrava apático e sem qualquer remorso do seu ato. A motocicleta, por sua vez, também foi abandonada por ele e encontrada na Tremedeira, em Guaçuí”, afirmou a delegada.


A motocicleta da vítima havia sido localizada pela Polícia Militar na região conhecida como Tremedeira, ainda na segunda-feira (11).


O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio — roubo seguido de morte — e permaneceu apreendido. Ele será apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá pela manutenção ou não da internação. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no crime.

Veja Também 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Assassinato Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump na China: Irã, Taiwan e comércio estão na agenda das negociações com Xi
Corrida da Madalena
Vias de Vila Velha serão parcialmente interditadas para corrida de rua
Estudo para concurso público
22 concursos e seleções abrem mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 10 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados