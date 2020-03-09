Duas crianças foram atropeladas por um caminhão, na noite desta segunda-feira (9), na ES 010, na Serra, próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, segundo informações da Polícia Militar. Uma delas, de 12 anos, morreu na hora. A outra, de 9, ficou ferida e foi levada a um hospital. Segundo a Guarda Municipal da Serra, as duas eram irmãs e foram identificadas como Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, e Julia Evelin Paixão da Silva, 9 anos.
A Polícia Militar confirmou que foi um caminhão coletor de lixo que atropelou as crianças e que o motorista fugiu por medo de ser agredido pelos moradores da região. Mais tarde, ele se apresentou à delegacia de Laranjeiras, na Serra, e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi ouvido e liberado pela polícia.
Criança morre após ser atropelada por caminhão na ES 010, na Serra
A população local fechou a ES 010 na noite desta segunda-feira, em protesto após o acidente. Eles pedem justiça e reclamam da velocidade que os carros passam na via. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 21h. A via voltou a ser fechada na manhã desta terça-feira (10). Um carro, que tentou furar o bloqueio, foi depredado pelos manifestantes.
Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, as duas crianças voltavam da escola quando foram atingidas pelo veículo. Núbia morreu na hora e Julia foi encaminhada ao hospital Jayme dos Santos Neves. Um tio das meninas confirmou que elas eram moradoras do condomínio Ourimar e estudavam em Feu Rosa. Segundo a polícia, Julia teve escoriações e vai ficar em observação no hospital, mas o estado de saúde dela é estável.
A supervisora da Guarda Municipal da Serra, Brenda Ribeiro, explicou que o acidente aconteceu porque o veículo trafegava em alta velocidade pela via. "A equipe recebeu a informação de que duas crianças haviam sido atropeladas. Chegando ao local, encontramos uma criança ainda debaixo do caminhão e a outra foi levada por um familiar para o hospital. A Guarda Municipal acabou dando os primeiros-socorros a essa crianças. O caminhão vinha em alta velocidade e atropelou as meninas que voltavam da escola. O motorista evadiu do local e as crianças foram socorridas por populares".
Além disso, ela conta que a população cobra mais segurança na via desde que foi instalada uma nova empresa de coleta de lixo, já que os caminhões da companhia sempre andam em alta velocidade pelo local.