Protesto em decorrência do atropelamento de menina de 12 anos fecha Es-010 Crédito: Tiago Félix

Duas crianças foram atropeladas por um caminhão, na noite desta segunda-feira (9), na ES 010, na Serra , próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, segundo informações da Polícia Militar. Uma delas, de 12 anos, morreu na hora. A outra, de 9, ficou ferida e foi levada a um hospital. Segundo a Guarda Municipal da Serra, as duas eram irmãs e foram identificadas como Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, e Julia Evelin Paixão da Silva, 9 anos.

A Polícia Militar confirmou que foi um caminhão coletor de lixo que atropelou as crianças e que o motorista fugiu por medo de ser agredido pelos moradores da região. Mais tarde, ele se apresentou à delegacia de Laranjeiras, na Serra, e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi ouvido e liberado pela polícia.

Your browser does not support the audio element. Criança morre após ser atropelada por caminhão na ES 010, na Serra

Núbia (esq.) faleceu no local do acidente e Julia (dir.) foi levada ao hospital Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, as duas crianças voltavam da escola quando foram atingidas pelo veículo. Núbia morreu na hora e Julia foi encaminhada ao hospital Jayme dos Santos Neves. Um tio das meninas confirmou que elas eram moradoras do condomínio Ourimar e estudavam em Feu Rosa. Segundo a polícia, Julia teve escoriações e vai ficar em observação no hospital, mas o estado de saúde dela é estável.

A supervisora da Guarda Municipal da Serra, Brenda Ribeiro, explicou que o acidente aconteceu porque o veículo trafegava em alta velocidade pela via. "A equipe recebeu a informação de que duas crianças haviam sido atropeladas. Chegando ao local, encontramos uma criança ainda debaixo do caminhão e a outra foi levada por um familiar para o hospital. A Guarda Municipal acabou dando os primeiros-socorros a essa crianças. O caminhão vinha em alta velocidade e atropelou as meninas que voltavam da escola. O motorista evadiu do local e as crianças foram socorridas por populares".