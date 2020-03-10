Moradores depredam carro em protesto contra morte de menina na ES 010

Moradores depredam carro em manifestação contra morte de menina na ES 010 Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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Uma confusão foi registrada no protesto contra a morte de uma menina de 12 anos, após atropelamento na ES 010 . A irmã da vítima, de 9 anos, que estava com ela, também foi atropelada e está internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Por conta do acidente, moradores da região realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (10). Eles afirmaram que é comum o uso da velocidade excessiva na rodovia, colocando pedestres em risco.

Os manifestantes fecharam a rodovia estadual na altura de Manguinhos, na Serra, mas a TV Gazeta flagrou o momento em que um motorista teve o carro destruído ao tentar furar o bloqueio. O grupo jogou pedaços de madeira e deu pauladas no veículo. Parte dos manifestantes usava máscaras e escondia o rosto.

Segundo os moradores que estavam na manifestação, a pista só seria liberada quando um representante do poder público comparecesse ao local para dialogar sobre a situação da segurança do trânsito no bairro. Eles cobravam a instalação de redutores de velocidade e melhorias na sinalização da rodovia, além de transporte escolar para as crianças da região do condomínio Ourimar.

"Queremos melhorias para o bairro. Queremos ônibus para transporte das crianças, uma faixa de pedestres que não existe. Queremos a presença do poder público. Eles pensam que em Ourimar só tem vagabundo, mas tem trabalhador. Queremos é a presença do poder público para liberar a pista. Prometeram transporte escolar para as crianças e nada", afirmou o pedreiro Aquiles Rodrigues Pereira, de 40 anos,

Manifestantes fecham a ES 010 em protesto contra morte de menina atropelada Crédito: José Carlos Schaeffer

O ATROPELAMENTO

Duas crianças foram atropeladas por um caminhão, na noite desta segunda-feira (9), na ES 010, na Serra, próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, segundo informações da Polícia Militar. Uma delas, de 12 anos, morreu na hora. A outra, de 9, ficou ferida e foi levada a um hospital. Segundo a Guarda Municipal da Serra, as vítimas eram irmãs e foram identificadas como Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, e Julia Evelin Paixão da Silva, 9 anos.

A Polícia Militar confirmou que foi um caminhão coletor de lixo que atropelou as crianças e que o motorista fugiu por medo de ser agredido pelos moradores da região.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Em nota, a PC justificou que "ele acionou o socorro para vitima, não estava embriagado e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante".

Núbia (esq.) faleceu no local do acidente e Julia (dir.) foi levada ao hospital Crédito: Arquivo Pessoal

A população local fechou a ES 010 na noite desta segunda-feira, em protesto após o acidente. Eles pedem justiça e reclamam da velocidade que os carros passam na via. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 21h.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, as duas crianças voltavam da escola quando foram atingidas pelo veículo. Núbia morreu na hora e Julia foi encaminhada ao hospital Jayme dos Santos Neves. Um tio das meninas confirmou que elas eram moradoras do condomínio Ourimar e estudavam em Feu Rosa. Segundo a polícia, Julia teve escoriações e vai ficar em observação no hospital, mas o estado de saúde dela é estável.

A supervisora da Guarda Municipal da Serra, Brenda Ribeiro, explicou que o acidente aconteceu porque o veículo trafegava em alta velocidade pela via. "A equipe recebeu a informação de que duas crianças haviam sido atropeladas. Chegando ao local, encontramos uma criança ainda debaixo do caminhão e a outra foi levada por um familiar para o hospital. A Guarda Municipal acabou dando os primeiros-socorros a essa crianças. O caminhão vinha em alta velocidade e atropelou as meninas que voltavam da escola. O motorista evadiu do local e as crianças foram socorridas por populares".

Além disso, ela conta que a população cobra mais segurança na via desde que foi instalada uma nova empresa de coleta de lixo, já que os caminhões da companhia sempre andam em alta velocidade pelo local.