Acidente na ES 010: 'Minha filha está viva, estão mentindo para mim', diz mãe

Mara Azevedo Silva, mãe de meninas atropeladas na ES 010. Uma delas, com 12 anos, morreu Crédito: Jose Carlos Schaeffer

"Não tenho palavras. Minha filha está viva, ela não está morta, estão mentindo para mim. Minha filha estava na calçada, acertando o calçado no pezinho da irmã quando o caminhão atropelou as duas na calçada. O motorista ao invés de prestar socorro, foi embora. Que justiça é essa? Quantas crianças vão ter que morrer? Somos esquecidos no Ourimar. Para eles, só tem marginal, mas ali tem gente boa. Não há sinalização na rua, não tem quebra-molas. Queremos justiça! Minha filha estava vindo da escola", desabafou Mara.

Núbia (esq.) faleceu no local do acidente e Julia (dir.) foi levada ao hospital Crédito: Arquivo Pessoal

ATROPELAMENTO

Duas crianças foram atropeladas por um caminhão, na noite desta segunda-feira (9), na ES 010, na Serra, próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, segundo informações da Polícia Militar. Uma delas, de 12 anos, morreu na hora. A outra, de 9, ficou ferida e foi levada a um hospital. Segundo a Guarda Municipal da Serra, as vítimas eram irmãs e foram identificadas como Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, e Julia Evelin Paixão da Silva, 9 anos.

A Polícia Militar confirmou que foi um caminhão coletor de lixo que atropelou as crianças e que o motorista fugiu por medo de ser agredido pelos moradores da região.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Em nota, a PC justificou que "ele acionou o socorro para vitima, não estava embriagado e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante".

A população local fechou a ES 010 na noite desta segunda-feira, em protesto após o acidente. Eles pedem justiça e reclamam da velocidade que os carros passam na via. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 21h.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, as duas crianças voltavam da escola quando foram atingidas pelo veículo. Núbia morreu na hora e Julia foi encaminhada ao hospital Jayme dos Santos Neves. Um tio das meninas confirmou que elas eram moradoras do condomínio Ourimar e estudavam em Feu Rosa. Segundo a polícia, Julia teve escoriações e vai ficar em observação no hospital, mas o estado de saúde dela é estável.

A supervisora da Guarda Municipal da Serra, Brenda Ribeiro, explicou que o acidente aconteceu porque o veículo trafegava em alta velocidade pela via. "A equipe recebeu a informação de que duas crianças haviam sido atropeladas. Chegando ao local, encontramos uma criança ainda debaixo do caminhão e a outra foi levada por um familiar para o hospital. A Guarda Municipal acabou dando os primeiros-socorros a essa crianças. O caminhão vinha em alta velocidade e atropelou as meninas que voltavam da escola. O motorista evadiu do local e as crianças foram socorridas por populares".