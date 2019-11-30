Padrasto de jovem atropelada por Transcol: 'Pedi para ela não ir de moto'

O padrasto de Carla Alexandrina Rizzo dos Santos, de 26 anos, que morreu atropelada por um ônibus na Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, disse que pediu para a enteada não sair de moto na noite de sexta-feira (29). O tempo estava nublado quando ela decidiu sair de casa.
"Pedi para ela não ir de moto. Falei: Carla, melhor você não ir porque vai chover. Ela disse que era para eu ficar tranquilo. Disse: não, pai. Vai ser rápido. Quando eu chegar, ligo para te avisar que está tudo bem. Duas horas depois, recebi a notícia do acidente"
Luiz estava conversando com um amigo, sobre a personalidade de Carla, quando recebeu o telefonema com a notícia da morte da enteada. Eu não sou o pai, mas sempre fiquei muito feliz com o carinho que ela tinha por mim. Carla era um ser humano maravilhoso, trabalhadora. Na verdade, nem parece que isso está acontecendo, lamenta o taxista.
O ACIDENTE
A motociclista Carla Alexandrina Rizzo dos Santos, de 26 anos, morreu atropelada por um ônibus na Rodovia Carlos Lindenberg, em Cobilândia, em Vila Velha. Segundo informações dos familiares, ela tentou desviar de um buraco, caiu e foi atropelada pelo coletivo. O acidente aconteceu por volta das 19h desta sexta-feira (29).
Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal deu o primeiro apoio ao acidente, identificando a vítima, acionando o Samu e sinalizando a via. "A vítima guiava uma moto PCX. Ela derrapou na areia da pista e foi atropelada por um ônibus Transcol. A PM e Batalhão de Trânsito da PM assumiram a ocorrência", detalha o documento.