Padrasto de jovem atropelada por Transcol: 'Pedi para ela não ir de moto'

"Pedi para ela não ir de moto. Falei: Carla, melhor você não ir porque vai chover. Ela disse que era para eu ficar tranquilo. Disse: não, pai. Vai ser rápido. Quando eu chegar, ligo para te avisar que está tudo bem. Duas horas depois, recebi a notícia do acidente"

Luiz estava conversando com um amigo, sobre a personalidade de Carla, quando recebeu o telefonema com a notícia da morte da enteada. Eu não sou o pai, mas sempre fiquei muito feliz com o carinho que ela tinha por mim. Carla era um ser humano maravilhoso, trabalhadora. Na verdade, nem parece que isso está acontecendo, lamenta o taxista.