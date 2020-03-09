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Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente na Serra

Vítima não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um carro, no início da tarde desta segunda-feira (9), em frente ao Terminal de Laranjeiras

Publicado em 09 de Março de 2020 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 14:47
Acidente na Serra: ocupantes do carro saíram ilesos e o motociclista teve apenas ferimentos leves Crédito: Internauta
Um homem que não teve a idade revelada ficou ferido após um acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), em frente ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. A bordo de uma motocicleta, ele não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um carro, que parou por causa do semáforo.
Motociclista fica ferido em acidente na Serra
De acordo com um policial que atendeu a ocorrência, a batida ocorreu por volta das 13h, na Avenida Eldes Scherrer Souza. O motociclista, que caiu do veículo por causa do impacto, teve apenas ferimentos leves e foi socorrido em uma ambulância particular para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no mesmo município. 

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