Motociclista fica ferido em acidente na Serra

De acordo com um policial que atendeu a ocorrência, a batida ocorreu por volta das 13h, na Avenida Eldes Scherrer Souza. O motociclista, que caiu do veículo por causa do impacto, teve apenas ferimentos leves e foi socorrido em uma ambulância particular para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no mesmo município.