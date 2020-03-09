Carro que derrubou ponto de ônibus na Fernando Ferrari foi deixado em uma rua de Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Carro em que motorista saiu só de calcinha é deixado em rua da Serra

O carro que se envolveu em um acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada da última sexta-feira (6) , foi visto no bairro Carapina, na Serra. O veículo estava na rua João Evangelista até a tarde deste domingo (8), a pelo menos 13 km do local onde aconteceu a batida.

Destruído, o Fiat Palio de cor preta foi deixado em um local com pouco movimento de veículos. A via fica nos fundos de um conjunto habitacional. O carro ficou com a parte dianteira completamente danificada.

Carro que derrubou ponto de ônibus na Fernando Ferrari foi deixado em uma rua de Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acidente aconteceu na última sexta-feira (6). O veículo perdeu o controle, invadiu a calçada e destruiu um ponto de ônibus. Com o impacto da batida, a porta de um estabelecimento acabou sendo danificada.

Segundo testemunhas, a condutora teria saído do carro vestindo apenas roupas íntimas e entrado em um veículo branco para sair do local. O carro ficou em cima da calçada por mais de 10 horas e foi removido apenas na noite da sexta-feira (6).

Uma equipe do Departamento de Trânsito da Serra foi ao bairro e vai notificar o dono do carro para retirar o veículo da rua. Além disso, vai compartilhar a informação com a Polícia Civil, que investiga o acidente . Já a prefeitura de Vitória disse que multou o proprietário em R$ 130, porque deixou o veículo no local da batida por muitas horas. Disse também que vai cobrar o ressarcimento pelo estrago no ponto de ônibus.