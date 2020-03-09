Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carro em que motorista saiu só de calcinha é deixado em rua da Serra
Em Carapina

Carro em que motorista saiu só de calcinha é deixado em rua da Serra

Veículo se envolveu em uma colisão em Vitória na última sexta-feira (6). Condutora saiu do carro apenas de calcinha, segundo testemunhas

Publicado em 09 de Março de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 08:24
Carro que derrubou ponto de ônibus na Fernando Ferrari foi deixado em uma rua de Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Carro em que motorista saiu só de calcinha é deixado em rua da Serra
O carro que se envolveu em um acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada da última sexta-feira (6), foi visto no bairro Carapina, na Serra. O veículo estava na rua João Evangelista até a tarde deste domingo (8), a pelo menos 13 km do local onde aconteceu a batida.
Destruído, o Fiat Palio de cor preta foi deixado em um local com pouco movimento de veículos. A via fica nos fundos de um conjunto habitacional. O carro ficou com a parte dianteira completamente danificada.

Veja Também

Acidente em que mulher saiu de carro só de calcinha no ES é investigado

Motorista destrói ponto de ônibus e sai de carro só de calcinha em Vitória

Carro que derrubou ponto de ônibus na Fernando Ferrari foi deixado em uma rua de Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O acidente aconteceu na última sexta-feira (6). O veículo perdeu o controle, invadiu a calçada e destruiu um ponto de ônibus. Com o impacto da batida, a porta de um estabelecimento acabou sendo danificada.
Segundo testemunhas, a condutora teria saído do carro vestindo apenas roupas íntimas e entrado em um veículo branco para sair do local. O carro ficou em cima da calçada por mais de 10 horas e foi removido apenas na noite da sexta-feira (6).
Uma equipe do Departamento de Trânsito da Serra foi ao bairro e vai notificar o dono do carro para retirar o veículo da rua. Além disso, vai compartilhar a informação com a Polícia Civil, que investiga o acidente. Já a prefeitura de Vitória disse que multou o proprietário em R$ 130, porque deixou o veículo no local da batida por muitas horas. Disse também que vai cobrar o ressarcimento pelo estrago no ponto de ônibus.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados