Motociclista desvia de tiros em assalto em Cariacica

Vítima é funcionária de uma transportadora e ficou com o braço machucado na queda Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

Um funcionário de uma transportadora estava indo de moto para o trabalho na manhã deste sábado (7), em Cariacica , quando foi abordado por assaltantes. O homem de 23 anos contou que os bandidos fecharam ele de carro e o empurraram da moto para roubá-la.

Tudo aconteceu por volta de 6h40 no bairro Campo Verde. Com a queda, o homem ficou ferido e o ombro dele chegou a sair do lugar. Os assaltantes estavam encapuzados.

O homem relatou que após ser derrubado da moto, um dos bandidos que dirigia o carro tentou ligar a moto e, como ela não queria pegar, ele chegou a ser ameaçado de morte. Eles atiraram contra o trabalhador, que conseguiu desviar.

"Ele acabou atirando em mim, eu consegui graças a Deus desviar, e ao desviar eu conseguir frear a moto. Ele [estava] gritando para parar só que eu estava em alta velocidade, porque nesse local eu só passo em alta velocidade porque sei que é perigoso, e ele pulou em cima de mim e me jogou contra o muro", contou a vítima para a reportagem da TV Gazeta.

O motociclista mora no bairro Vale dos Reis e contou que sempre passa por Campo Verde para chegar ao trabalho em Cariacica Sede. Ele foi atendido em um hospital de Vitória.

A vítima contou que ainda está pagando a moto roubada. "Ainda faltam dois anos para acabar de pagar as prestações. Agora a gente tenta aliviar o coração, porque o diabo tira mas Deus está aí para dar", disse.