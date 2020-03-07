Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Motociclista desvia de tiros em assalto em Cariacica

Vítima estava indo para o trabalho quando foi abordada. Os assaltantes atiraram contra ele e o ameaçaram de morte. A moto levada ainda nem havia sido paga

Publicado em 07 de Março de 2020 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 14:41
Vítima é funcionária de uma transportadora e ficou com o braço machucado na queda Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta
Um funcionário de uma transportadora estava indo de moto para o trabalho na manhã deste sábado (7), em Cariacica, quando foi abordado por assaltantes. O homem de 23 anos contou que os bandidos fecharam ele de carro e o empurraram da moto para roubá-la.
Tudo aconteceu por volta de 6h40 no bairro Campo Verde. Com a queda, o homem ficou ferido e o ombro dele chegou a sair do lugar. Os assaltantes estavam encapuzados.
O homem relatou que após ser derrubado da moto, um dos bandidos que dirigia o carro tentou ligar a moto e, como ela não queria pegar, ele chegou a ser ameaçado de morte. Eles atiraram contra o trabalhador, que conseguiu desviar.

Veja Também

Adolescente de 17 anos é estuprada ao voltar da escola, em Colatina

Caso Ramona: motorista tem prisão preventiva decretada pela Justiça

PM e Guarda Municipal fecham baile funk clandestino em Vila Velha

"Ele acabou atirando em mim, eu consegui graças a Deus desviar, e ao desviar eu conseguir frear a moto. Ele [estava] gritando para parar só que eu estava em alta velocidade, porque nesse local eu só passo em alta velocidade porque sei que é perigoso, e ele pulou em cima de mim e me jogou contra o muro", contou a vítima para a reportagem da TV Gazeta.
O motociclista mora no bairro Vale dos Reis e contou que sempre passa por Campo Verde para chegar ao trabalho em Cariacica Sede. Ele foi atendido em um hospital de Vitória. 
A vítima contou que ainda está pagando a moto roubada. "Ainda faltam dois anos para acabar de pagar as prestações. Agora a gente tenta aliviar o coração, porque o diabo tira mas Deus está aí para dar", disse.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados