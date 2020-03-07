PM e Guarda Municipal fecham baile funk clandestino em Vila Velha

Operação em Vila Velha fecha baile funk clandestino Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

A equipe de fiscalização chegou ao local por volta de meia noite, minutos antes do "Baile do Chile" começar. No local, havia duas grandes tendas montadas, com vários freezers, além de barraquinhas ao longo da rua para comercialização de bebidas, cigarros e energéticos.

Os policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Vila Velha auxiliado por agentes da Guarda Municipal realizaram várias abordagens a suspeitos no local.

Essas ações são de extrema importância para o município, porque além de inibir a atuação de infratores, o consumo de drogas e ostentação de armas, também tem o seu caráter educativo e de orientação para que as pessoas de bem ganhem o seu dinheiro e não alimentem o tráfico, explicou o tenente Schimidt 4º Batalhão da Polícia Militar.