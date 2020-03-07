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Cobi de Cima

PM e Guarda Municipal fecham baile funk clandestino em Vila Velha

Equipe de fiscalização chegou ao local por volta de meia noite, minutos antes do 'Baile do Chile' começar. Casal de DJs foi detido por desacato e equipamentos de som e freezers com bebidas e energéticos foram apreendidos

Publicado em 07 de Março de 2020 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 12:41
Operação em Vila Velha fecha baile funk clandestino Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha
Um baile funk clandestino, marcado para acontecer no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, foi fechado na madrugada deste sábado (07), por uma ação conjunta entre Polícia Militar, Guarda Municipal  e Prefeitura de Vila Velha.  Um casal de DJs foi detido por desacato e equipamentos de som e freezers com bebidas e energéticos foram apreendidos.
A equipe de fiscalização chegou ao local por volta de meia noite, minutos antes do "Baile do Chile" começar. No local, havia duas grandes tendas montadas, com vários freezers, além de barraquinhas ao longo da rua para comercialização de bebidas, cigarros e energéticos.
Os policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Vila Velha auxiliado por agentes da Guarda Municipal realizaram várias abordagens a suspeitos no local. 
Essas ações são de extrema importância para o município, porque além de inibir a atuação de infratores, o consumo de drogas e ostentação de armas, também tem o seu caráter educativo e de orientação para que as pessoas de bem ganhem o seu dinheiro e não alimentem o tráfico, explicou o tenente Schimidt 4º Batalhão da Polícia Militar.
Um casal de DJs foi detido por desobediência e desacato, conduzido para a 2ª Delegacia Regional, além da apreensão de um reboque equipado com um kit de som automotivo com seis alto falantes de 18 polegadas, além de cornetas e twitters. Dois freezers também foram apreendidos com bebidas e energéticos.

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