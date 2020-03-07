Caso Ramona: motorista tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Carro do motorista que atingiu e matou a Ramona Crédito: Fernando Madeira

A entrada dele no sistema penitenciário aconteceu por volta das 15h40. Nesta quinta-feira (5), Wilker havia sido autuado em flagrante por homicídio culposo qualificado, já que dirigia sob efeito de álcool no momento em que causou a morte da estudante.

O acidente aconteceu na noite anterior, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. De acordo com o registrado pela Guarda Municipal de Trânsito, Wilker invadiu a contramão da via e atingiu a moto em que estava a jovem. Ela, por sua vez, voltava do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo.

De acordo com pessoas que estiveram no local, a batida teria acontecido por volta das 23h30 da quarta-feira (4). Além da motocicleta em que Ramona estava, um carro popular e um ônibus do sistema Transcol também foram atingidos. Os ocupantes do coletivo não se feriram, mas a motorista do subcompacto chegou a ser socorrida para um hospital de Vila Velha. O estado de saúde dela é desconhecido.