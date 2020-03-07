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Morte no trânsito

Caso Ramona: motorista tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Wilker Wailant, suspeito de provocar o acidente que matou a jovem, participou de audiência de custódia nesta manhã. Ele é suspeito de dirigir embriagado

Publicado em 07 de Março de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 12:30
Carro do motorista que atingiu e matou a Ramona  Crédito: Fernando Madeira
Wilker Wailant, suspeito de matar em acidente a jovem Ramona Bergamini Toledo, teve a prisão preventiva decretada após participar da audiência de custódia.  Na tarde de sexta-feira, o  foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, após receber alta de um hospital particular de Vila Velha durante a manhã e passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, conforme procedimento de praxe da Polícia Civil.
A entrada dele no sistema penitenciário aconteceu por volta das 15h40. Nesta quinta-feira (5), Wilker havia sido autuado em flagrante por homicídio culposo qualificado, já que dirigia sob efeito de álcool no momento em que causou a morte da estudante.

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O acidente aconteceu na noite anterior, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. De acordo com o registrado pela Guarda Municipal de Trânsito, Wilker invadiu a contramão da via e atingiu a moto em que estava a jovem. Ela, por sua vez, voltava do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo.
De acordo com pessoas que estiveram no local, a batida teria acontecido por volta das 23h30 da quarta-feira (4). Além da motocicleta em que Ramona estava, um carro popular e um ônibus do sistema Transcol também foram atingidos. Os ocupantes do coletivo não se feriram, mas a motorista do subcompacto chegou a ser socorrida para um hospital de Vila Velha. O estado de saúde dela é desconhecido.
Arrasados com a perda brusca de Ramona, colegas e familiares informaram que a jovem faria 20 anos no próximo dia 25. Neste sábado, ela também teria uma solenidade do curso de fisioterapia, no qual parte da família participaria. Com o sentimento de dor e revolta, eles pedem por Justiça.

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