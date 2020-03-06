Motoboys protestam e mostram indignação pela morte de Ramona no ES

Os motociclistas pilotaram pelas ruas de Vila Velha até a Terceira Ponte, onde chegaram a interromper um dos acessos à via. Neste trajeto, o pai de Ramona acompanhou os manifestantes de carro, participando do ato em memória de sua filha.

A manifestação dos motoboys pela morte de Ramona acarretou trânsito pesado em toda a Grande Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, o ato causou um nó no sistema viário, principalmente da Capital, levando a um acúmulo de veículos em avenidas importantes como a Reta da Penha, a Beira-Mar e a Leitão da Silva. O congestionamento seguiu até depois das 21h desta quinta-feira (5).