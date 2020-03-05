Carro de motorista que matou jovem em Vila Velha é pichado: 'Assassino'

ASSASSINO. Esta foi a palavra pichada no carro que estava sendo dirigido por Wilker Wailant na noite desta quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o homem de 36 anos estava embriagado ao volante quando causou um acidente em Vila Velha e tirou a vida da estudante Ramona Bergamini Toledo, de apenas 19 anos, que estava em uma moto.
O flagrante do ato de protesto foi feito pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, na tarde desta quinta-feira (5). Horas depois da batida, que envolveu quatro veículos, o carro permanecia na Avenida Carlos Lindenberg, onde tudo aconteceu. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a jovem foi atingida enquanto aguardava a abertura de um semáforo.
No local do acidente, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar disso, ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), de maneira qualificada por ter dirigido sob influência de álcool. De acordo com a Polícia Civil, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, assim que ele deixar o hospital.