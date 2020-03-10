Mecânico é atingido por bala perdida após escutar tiros na Serra

Um mecânico de 22 anos acabou baleado quando passava por uma rua do bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na noite desta segunda-feira (09). Era por volta das 23 horas quando a vítima escutou vários tiros na região onde estava.
Em depoimento aos policiais, o homem disse que, após ouvir os disparos, percebeu que havia sido atingido na perna enquanto corria para sair do local. Embora ferido, o mecânico conseguiu pedir socorro a moradores da região.
Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa informaram que o homem ferido não tem passagem e, de fato, foi mais uma vítima de bala perdida na Grande Vitória.