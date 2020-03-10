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Violência

Mecânico é atingido por bala perdida após escutar tiros na Serra

O homem de 22 anos passava por uma rua do bairro Lagoa de Jacaraípe  por volta das 23 horas desta segunda-feira (09) quando escutou o barulho de tiros. Um dos disparos acabou o atingido na perna

Publicado em 10 de Março de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 09:33
O caso do mecânico ferido está sob investigação com a DHPP da Serra Crédito: A Gazeta
Um mecânico de 22 anos acabou baleado quando passava por uma rua do bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na noite desta segunda-feira (09). Era por volta das 23 horas quando a vítima escutou vários tiros na região onde estava.

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Em depoimento aos policiais, o homem disse que, após ouvir os disparos, percebeu que havia sido atingido na perna enquanto corria para sair do local. Embora ferido, o mecânico conseguiu pedir socorro a moradores da região.
Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa informaram que o homem ferido não tem passagem e, de fato, foi mais uma vítima de bala perdida na Grande Vitória.

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