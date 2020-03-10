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Polícia prende suspeitos de matar jovens após jogo de futebol na Serra

Três homens foram presos pelo duplo homicídio. O crime aconteceu em outubro do ano passado, dentro de um carro de aplicativo

Publicado em 09 de Março de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 21:01
Carro de aplicativo atingido por tiros na Serra Crédito: Internauta
A Polícia Civil prendeu três suspeitos de participarem do assassinato de dois homens que voltavam de um jogo de futebol, em Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu dentro de um carro de aplicativo, em outubro do ano passado. 
De acordo com a polícia, os amigos Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26, pediram uma corrida por aplicativo para irem para casa, após uma partida de futebol. Quando chegaram no destino e se preparavam para pagar, eles foram abordados por um bandido encapuzado. 
Douglas, 26 anos, e Natan, 19 anos, foram assassinados a tiros em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Reprodução
O criminoso teria atirado pelo menos 20 vezes contra o carro, matando os jovens dentro do veículo. Natan estava do lado do motorista e Douglas no banco de trás. O motorista do aplicativo também acabou baleado.
O caso estava sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos. Mais informações sobre a prisão serão passadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (10).

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