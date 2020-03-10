Polícia prende suspeitos de matar jovens após jogo de futebol na Serra

Carro de aplicativo atingido por tiros na Serra Crédito: Internauta

De acordo com a polícia, os amigos Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26, pediram uma corrida por aplicativo para irem para casa, após uma partida de futebol. Quando chegaram no destino e se preparavam para pagar, eles foram abordados por um bandido encapuzado.

Douglas, 26 anos, e Natan, 19 anos, foram assassinados a tiros em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Reprodução

O criminoso teria atirado pelo menos 20 vezes contra o carro, matando os jovens dentro do veículo. Natan estava do lado do motorista e Douglas no banco de trás. O motorista do aplicativo também acabou baleado.

O caso estava sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos. Mais informações sobre a prisão serão passadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (10).