O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Guarda municipal reage a assalto e atira em adolescente na Serra

Um guarda municipal da Serra reagiu a um assalto ocorrido no bairro Valparaíso, nesta segunda-feira (9), já próximo de meia-noite. Segundo o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do crime era um adolescente de apenas 14 anos, que foi baleado pelo guarda.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não tem informações sobre como ocorreu abordagem e o que o adolescente pretendia levar. Também está sendo investigado se o menor atuava sozinho ou se havia alguém dando cobertura durante a ação.

A AÇÃO

Ao ser abordado, o guarda, que não teve o nome divulgado, reagiu e atirou em direção ao jovem, que acabou ferido em uma das pernas. Machucado, o menor foi socorrido e encaminhado para um hospital particular no mesmo município. Na manhã desta terça-feira (10), o hospital para onde o jovem foi levado tentava a transferência do menor para o Hospital Infantil de Vitória.

Três homens em atitude suspeita estavam na rua Carapebus e tentavam roubar um carro estacionado. A polícia agora investiga se o automóvel pertencia ao guarda, que ao notar a ação do trio acabou reagindo com disparos. Os outros dois participantes da tentativa de assalto conseguiram fugir.