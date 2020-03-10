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Em Valparaíso

Guarda municipal reage a assalto e atira em adolescente na Serra

No fim da noite desta segunda-feira (9), um adolescente de 14 anos abordou um homem e anunciou o assalto no bairro Valparaíso. Infrator não contava que a vítima era um guarda e que reagiria com tiros

Publicado em 10 de Março de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 08:48
O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Guarda municipal reage a assalto e atira em adolescente na Serra
Um guarda municipal da Serra reagiu a um assalto ocorrido no bairro Valparaíso, nesta segunda-feira (9), já próximo de meia-noite. Segundo o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do crime era um adolescente de apenas 14 anos, que foi baleado pelo guarda.

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A Polícia Civil investiga o caso e ainda não tem informações sobre como ocorreu abordagem e o que o adolescente pretendia levar. Também está sendo investigado se o menor atuava sozinho ou se havia alguém dando cobertura durante a ação.

A AÇÃO

Ao ser abordado, o guarda, que não teve o nome divulgado, reagiu e atirou em direção ao jovem, que acabou ferido em uma das pernas. Machucado, o menor foi socorrido e encaminhado para um hospital particular no mesmo município. Na manhã desta terça-feira (10), o hospital para onde o jovem foi levado tentava a transferência do menor para o Hospital Infantil de Vitória.
Três homens em atitude suspeita estavam na rua Carapebus e tentavam roubar um carro estacionado. A polícia agora investiga se o automóvel pertencia ao guarda, que ao notar a ação do trio acabou reagindo com disparos. Os outros dois participantes da tentativa de assalto conseguiram fugir.
Não foi divulgado se o infrator conseguiu levar algum pertence do guarda municipal.

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