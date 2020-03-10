Motorista invadiu a contramão e atropelou jovem que estava parada no semáforo Crédito: Internauta

O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (09), mas ainda não foi julgado, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A Gazeta procurou o advogado responsável pelo caso, mas até a publicação da reportagem não teve retorno.

Your browser does not support the audio element. Caso Ramona - defesa pede liberdade de motorista que atropelou jovem no ES

Willker está preso no Centro de Triagem de Viana. Ele cumpre um pedido de prisão preventiva por homicídio culposo qualificado. Segundo a polícia, ele estava dirigindo embriagado.

O CASO

Ramona Bergamini Toledo morreu enquanto entregava um pedido de um aplicativo de comida Crédito: Reprodução/Facebook

A estudante de Fisioterapia, Ramona Bergamini, foi atropelada enquanto trabalhava com entregas de aplicativo na última quarta-feira (04 ). De acordo com a Guarda Municipal, a universitária estava em uma moto Honda Biz, parada em um semáforo da Avenida Carlos Lindenberg, quando foi atingida pelo carro dirigido por Wilker.

Wilker estava em um FordKa e teria cruzado a avenida, subido no canteiro centro e invadido a contramão, atropelando a jovem. Ramona morreu na hora, no local do acidente.

Carro conduzido por Wilker no momento do acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O impacto foi tão grande que o carro conduzido por Wilker chegou a atingir outros dois veículos, um deles um ônibus do Sistema Transcol. Ninguém se feriu.

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