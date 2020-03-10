A defesa do motorista Wilker Wailant, suspeito de matar atropelada a jovem universitária Ramona Bergamini Toledo, em Vila Velha, entrou com um pedido de Habeas Corpus, solicitando a liberdade dele.
O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (09), mas ainda não foi julgado, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A Gazeta procurou o advogado responsável pelo caso, mas até a publicação da reportagem não teve retorno.
Caso Ramona - defesa pede liberdade de motorista que atropelou jovem no ES
Willker está preso no Centro de Triagem de Viana. Ele cumpre um pedido de prisão preventiva por homicídio culposo qualificado. Segundo a polícia, ele estava dirigindo embriagado.
O CASO
A estudante de Fisioterapia, Ramona Bergamini, foi atropelada enquanto trabalhava com entregas de aplicativo na última quarta-feira (04). De acordo com a Guarda Municipal, a universitária estava em uma moto Honda Biz, parada em um semáforo da Avenida Carlos Lindenberg, quando foi atingida pelo carro dirigido por Wilker.
Wilker estava em um FordKa e teria cruzado a avenida, subido no canteiro centro e invadido a contramão, atropelando a jovem. Ramona morreu na hora, no local do acidente.
O impacto foi tão grande que o carro conduzido por Wilker chegou a atingir outros dois veículos, um deles um ônibus do Sistema Transcol. Ninguém se feriu.
EMBRIAGUEZ
Segundo a Polícia Militar, Wilker se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Após prestar depoimento, ele foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado para um hospital . Na quinta-feira (05), um dia após o acidente, ele foi transferido para o Centro de Triagem de Viana.