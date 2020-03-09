'Um mês que não sou chamada de mamãe', desabafa mãe de Alice

Amanda com a filha Alice Crédito: Acervo pessoal

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"Um mês sem o grande amor da minha vida

Um mês que não sou chamada de mamãe

Um mês sem seus abraços e beijos

Um mês que não te pego no colo

Um mês sem seu cheiro

Um mês que fiquei sem chão sem rumo e o teto caiu sobre a minha cabeça

Um mês que minha vida não faz sentido

Um mês que meu coração foi embora com você e meu peito nunca mais parou de doer

Um mês que carrego esse vazio até a eternidade

Um mês que luto com a minha vida para não me matar e ter a esperança de te ver novamente na eternidade

Um mês que a saudade me mata e parece que não te vejo há décadas

Dia 09/02/2020 foi o pior da minha vida! E todo dia 9 será... Um pedaço de mim está no céu

Entendo que há um propósito de Deus para todas as coisas, mas a dor da perda é impossível de não sentir. Isso me corrói.

Continuarei te amando com todas as minhas forças minha boneca".



Mãe de Alice faz desabafo em rede social Crédito: Reprodução Instagram

Após o texto de desabafo, Amanda ainda escreveu a letra da música "Você Faz Falta Aqui", de Maiara e Maraisa, em homenagem à filha: "É que eu te vejo em tudo. Em cada canto dessa casa. Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada". Até a tarde desta segunda-feira (9) a publicação já tinha mais de 2 mil visualizações e quase 100 comentários.

ENTENDA O CRIME

Segundo informações, o alvo dos criminosos era um jovem de 17 anos que, ao tentar escapar, invadiu o quintal da casa da família de Alice. O adolescente também foi atingido na perseguição, mas foi socorrido e sobreviveu. A menina foi atingida e não resistiu. A criança era neta de um sargento da Polícia Militar e a morte gerou bastante comoção no Estado. O governador Renato Casagrande (PSB) chegou a se manifestar em redes sociais e garantiu que os responsáveis pelo crime não sairiam impunes.