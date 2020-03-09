Toque de recolher em Vila Velha após morte de vendedor de churrasquinho

Após a morte do vendedor de churrasquinho Alexandre Teixeira Carlos, 32 anos, agredido com uma chave de fenda durante uma briga no último sábado (07), em Boa Vista. Vila Velha, escolas e lojas do bairro ficaram fechadas durante a tarde desta segunda-feira (09).
De acordo com moradores, o comércio não abriu as portas por causa de um toque de recolher. Duas escolas do bairro suspenderam as aulas. Um aviso foi colocado no portão das unidades.
A Guarda Municipal esteve no local durante o período da tarde fazendo abordagens. Apesar dos moradores informarem sobre o toque de recolher, a Polícia Militar, que não confirmou a informação.
O CASO
O vendedor de churrasquinho, Alexandre Carlos, foi agredido na cabeça com uma chave de fenda por dois comerciantes do bairro, na última sexta-feira (06). De acordo com moradores do bairro, a agressão aconteceu durante uma discussão por causa de energia elétrica em um campinho.
A família de Alexandre contou que ele havia recolhido assinaturas para pedir à Prefeitura de Vila Velha que mantivesse os refletores no campinho de futebol do bairro durante a noite para segurança dos ambulantes do local. A atitude não teria agradado a dois comerciantes do bairro, que faz parte do movimento comunitário.
Na noite de quinta-feira (05), o vendedor foi convidado para participar de uma reunião do movimento comunitário. Ao chegar no local, segundo a família, ele foi brutalmente agredido com uma chave de fenda. Alexandre foi socorrido por vizinhos e encaminhado para o hospital.
A família dos homens acusados da agressão confirma a briga, mas nega que eles tenham usado uma chave de fenda. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta