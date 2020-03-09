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Comércio fechado

Toque de recolher em Vila Velha após morte de vendedor de churrasquinho

Duas escolas suspenderam aulas e o comércio ficou fechado durante a tarde desta segunda-feira (09)

Publicado em 09 de Março de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 20:41
Aulas do período da tarde foram suspensas em escolas do bairro Boa Vista Crédito: Leandro Tedesco
Após a morte do vendedor de churrasquinho Alexandre Teixeira Carlos, 32 anos, agredido com uma chave de fenda durante uma briga no último sábado (07), em Boa Vista. Vila Velha,  escolas e lojas do bairro ficaram fechadas durante a tarde desta segunda-feira (09).
De acordo com moradores, o comércio não abriu as portas por causa de um toque de recolher. Duas escolas do bairro suspenderam as aulas. Um aviso foi colocado no portão das unidades. 
A Guarda Municipal esteve no local durante o período da tarde fazendo abordagens. Apesar dos moradores informarem sobre o toque de recolher, a Polícia Militar, que não confirmou a informação.

O CASO

O vendedor de churrasquinho, Alexandre Carlos, foi agredido na cabeça com uma chave de fenda por dois comerciantes do bairro, na última sexta-feira (06). De acordo com moradores do bairro,  a agressão aconteceu durante uma discussão por causa de energia elétrica em um campinho.
Vendedor de churrasquinho foi agredido em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A família de Alexandre contou que ele havia recolhido assinaturas para pedir à Prefeitura de Vila Velha que mantivesse os refletores no campinho de futebol do bairro durante a noite para segurança dos ambulantes do local. A atitude não teria agradado a dois comerciantes do bairro, que faz parte do movimento comunitário.
Na noite de quinta-feira (05), o vendedor foi  convidado para participar de uma reunião do movimento comunitário. Ao chegar no local, segundo a família, ele foi brutalmente agredido com uma chave de fenda. Alexandre foi socorrido por vizinhos e encaminhado para o hospital. 

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Morre vendedor de churrasquinho agredido com chave de fenda em Vila Velha

Briga por iluminação em campo termina com vendedor agredido no ES

A família dos homens acusados da agressão confirma a briga, mas nega que eles tenham usado uma chave de fenda. O caso está sendo investigado  pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. 
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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