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Violência

Homem invade culto e corta rosto de fiel com pedaço de vidro em Vila Velha

O agressor, que estava alcoolizado, já havia frequentado a igreja evangélica anteriormente

Publicado em 09 de Março de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 11:23
Igreja onde a confusão aconteceu fica na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem invadiu uma igreja no momento em que um culto estava sendo realizado e cortou o rosto de um outro homem com um estilhaço de vidro. Para ser contido, ele precisou ser amarrado até a chegada da polícia. A confusão aconteceu na tarde deste domingo (8) na porta de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, localizada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.
Homem foi amarrado até a chegada da polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com testemunhas, o agressor já frequentou a igreja e neste domingo chegou ao local alcoolizado, incomodando os fieis. Um grupo de pessoas saiu e pediu para que ele se retirasse.
No entanto, o homem quebrou um vidro e utilizou um dos pedaços para cortar o rosto de um dos frequentadores da igreja. Ele acabou sendo amarrado e a Polícia Militar foi chamada.
Antes de ser levado à delegacia, o agressor foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para receber atendimento médico. Já o homem que teve o rosto cortado não precisou levar pontos.

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