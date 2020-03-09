Homem invade culto e corta rosto de fiel com pedaço de vidro em Vila Velha

Igreja onde a confusão aconteceu fica na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem invadiu uma igreja no momento em que um culto estava sendo realizado e cortou o rosto de um outro homem com um estilhaço de vidro. Para ser contido, ele precisou ser amarrado até a chegada da polícia. A confusão aconteceu na tarde deste domingo (8) na porta de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, localizada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Homem foi amarrado até a chegada da polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com testemunhas, o agressor já frequentou a igreja e neste domingo chegou ao local alcoolizado, incomodando os fieis. Um grupo de pessoas saiu e pediu para que ele se retirasse.

No entanto, o homem quebrou um vidro e utilizou um dos pedaços para cortar o rosto de um dos frequentadores da igreja. Ele acabou sendo amarrado e a Polícia Militar foi chamada.