Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Primeiro de Maio

Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

A vítima tem 25 anos e foi atingida nas nádegas. Ela está internada no Hospital Antônio Bezerra de Farias e informou à Polícia Civil que um grupo do bairro Santa Rita chegou à  Rua Sebastião Inácio da Silva atirando em direção a Primeiro de Maio

Publicado em 11 de Março de 2020 às 07:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 07:29
Viaturas do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 25 anos foi vítima de bala perdida durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (10). Ela está internada em um hospital.
A vítima contou à Polícia Civil que passava pela Rua Sebastião Inácio da Silva quando um grupo do bairro Santa Rita teria chegado atirando em direção a Primeiro de Maio.
A mulher teve uma perfuração nas nádegas. A vítima está internada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e não corre risco de morte.
O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados