Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

Uma mulher de 25 anos foi vítima de bala perdida durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (10). Ela está internada em um hospital.
A vítima contou à Polícia Civil que passava pela Rua Sebastião Inácio da Silva quando um grupo do bairro Santa Rita teria chegado atirando em direção a Primeiro de Maio.
A mulher teve uma perfuração nas nádegas. A vítima está internada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e não corre risco de morte.
O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).