Equipe da TV Gazeta é ameaçada e expulsa do bairro Primeiro de Maio

Um homem apareceu e ameaçou a equipe. "Meus superiores deram ideia ali, irmão. Vocês não podem ficar aqui, aqui é nossa favela. Não está acontecendo nada, mas vocês falam demais", disse o homem, sem se identificar.

Depois, o homem reforçou as ameaças. "Então tá, não vai sair, não? Estou ameaçando não, mas se não sair, vai sair por mal. Vou dar dois minutos para sair de fora".

Uma mulher de 25 anos foi vítima de bala perdida durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (10). Ela está internada em um hospital. A vítima contou à Polícia Civil que passava pela Rua Sebastião Inácio da Silva quando um grupo do bairro Santa Rita teria chegado atirando em direção a Primeiro de Maio. A mulher teve uma perfuração nas nádegas. A vítima está internada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e não corre risco de morte.