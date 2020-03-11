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Equipe da TV Gazeta é ameaçada e expulsa do bairro Primeiro de Maio

A equipe produzia uma matéria sobre um tiroteio no local, que acabou com uma jovem de 25 anos ferida, quando um homem apareceu e ameaçou a repórter e o cinegrafista

Publicado em 11 de Março de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 13:14
Adolescente que ameaçou equipe da TV Gazeta é detido em Vila Velha
Adolescente que ameaçou equipe da TV Gazeta é detido em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Uma equipe da TV Gazeta foi ameaçada e expulsa do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, enquanto gravava uma reportagem na manhã desta quarta-feira (11). A equipe produzia uma matéria sobre um tiroteio no local, que acabou com uma jovem de 25 anos ferida.
Um homem apareceu e ameaçou a equipe. "Meus superiores deram ideia ali, irmão. Vocês não podem ficar aqui, aqui é nossa favela. Não está acontecendo nada, mas vocês falam demais", disse o homem, sem se identificar.
Depois, o homem reforçou as ameaças. "Então tá, não vai sair, não? Estou ameaçando não, mas se não sair, vai sair por mal. Vou dar dois minutos para sair de fora".
A equipe acionou a Polícia Militar, através do 190. Policiais militares foram ao local, mas explicaram para a reportagem que não poderiam escoltar a equipe no bairro porque não teriam como garantir a segurança dos profissionais. Questionado, o secretário de Segurança Pública Roberto Sá defendeu a decisão dos policiais. "A gente, mais uma vez, respeita a decisão operacional (da Polícia Militar). Se eles afirmaram isso, é porque sentiram naquele momento em um número insuficiente para fazer uma operação que dê segurança a todos, inclusive para a reportagem. O que não significa que a PM não se fará presente e vai se fazer presente. Quem manda no Estado é a população, e o monopólio do uso da força é das polícias para dar paz para a população", afirmou. 

O CASO

Uma mulher de 25 anos foi vítima de bala perdida durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (10). Ela está internada em um hospital. A vítima contou à Polícia Civil que passava pela Rua Sebastião Inácio da Silva quando um grupo do bairro Santa Rita teria chegado atirando em direção a Primeiro de Maio. A mulher teve uma perfuração nas nádegas. A vítima está internada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e não corre risco de morte.

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