Suspeito atualiza endereço para receber auxílio e acaba preso no ES

Um homem suspeito de tentar matar a ex-mulher em 2018 foi preso nesta terça-feira (23), após atualizar o endereço no processo de solicitação do auxílio emergencial, fornecido pelo Governo Federal durante a pandemia de coronavírus. A localização e prisão de Rafael José Santos Effgen, de 24 anos, aconteceu no bairro Jucu, em Viana, pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
O crime aconteceu em 2018. Na época, a vítima tinha 37 anos e sofria constantes agressões. Ela conseguiu se separar dele e solicitou medida protetiva. Aproximadamente, um mês após a separação, o suspeito invadiu a casa dela enquanto ela dormia e a surpreendeu com vários golpes de facão na cabeça e mãos, disse o responsável pela operação, delegado Demétrius Beserra Villar.
Durante as investigações realizadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), o suspeito atualizou o endereço onde morava para conseguir acesso ao auxílio emergencial de R$ 600, o que facilitou o "cruzamento de informações" e a localização de Rafael pela Polícia Civil.
O jovem de 25 anos, ainda de acordo com a PC, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e está à disposição da Justiça.