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Cruzamento de informações

Suspeito atualiza endereço para receber auxílio e acaba preso no ES

Rafael José Santos atualizou o endereço para conseguir o auxílio emergencial de R$ 600; tentativa facilitou a localização do suspeito pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 19:55

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 19:55

Rafael José Santos foi preso com ajuda de informações do auxílio emergencial
Rafael José Santos foi preso com ajuda de informações do auxílio emergencial Crédito: Assessoria Polícia Civil
Um homem suspeito de tentar matar a ex-mulher em 2018 foi preso nesta terça-feira (23), após atualizar o endereço no processo de solicitação do auxílio emergencial, fornecido pelo Governo Federal durante a pandemia de coronavírus. A localização e prisão de Rafael José Santos Effgen, de 24 anos, aconteceu no bairro Jucu, em Viana, pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
O crime aconteceu em 2018. Na época, a vítima tinha 37 anos e sofria constantes agressões. Ela conseguiu se separar dele e solicitou medida protetiva. Aproximadamente, um mês após a separação, o suspeito invadiu a casa dela enquanto ela dormia e a surpreendeu com vários golpes de facão na cabeça e mãos, disse o responsável pela operação, delegado Demétrius Beserra Villar.
Durante as investigações realizadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), o suspeito atualizou o endereço onde morava para conseguir acesso ao auxílio emergencial de R$ 600, o que facilitou o "cruzamento de informações" e a localização de Rafael pela Polícia Civil.
O jovem de 25 anos, ainda de acordo com a PC, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e está à disposição da Justiça.

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