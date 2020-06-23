Suspeito atualiza endereço para receber auxílio e acaba preso no ES

O crime aconteceu em 2018. Na época, a vítima tinha 37 anos e sofria constantes agressões. Ela conseguiu se separar dele e solicitou medida protetiva. Aproximadamente, um mês após a separação, o suspeito invadiu a casa dela enquanto ela dormia e a surpreendeu com vários golpes de facão na cabeça e mãos, disse o responsável pela operação, delegado Demétrius Beserra Villar.