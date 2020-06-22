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Neste domingo (21)

Homem é baleado após sair de forró em Viana

De acordo com informações da TV Gazeta, o homem de 38 anos tem passagem pela polícia por agiotagem, posse ilegal de arma e pela Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 09:03

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 09:03

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 38 anos foi baleado na saída de um forró na região conhecida como Estrada do Tanque, em Viana, na noite deste domingo (21). O estado de saúde não foi informado, mas durante o atendimento da ocorrência, o homem estava consciente e conversando com os socorristas.
Segundo informações repassadas pela Polícia Civil à TV Gazeta, o homem estava saindo do local, em uma região de estrada rural próximo ao bairro Vila Betânia, quando foi vítima de um assalto, por volta das 22h30. Na reação, acabou levando um tiro no abdômen.

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Ele foi levado para um hospital da região. O estado de saúde não foi informado, mas quando foi socorrido, o homem estava consciente e conversando. A vítima, de 38 anos, tem passagem na polícia por agiotagem, posse ilegal de arma e pela Lei Maria da Penha.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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