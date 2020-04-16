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Violência

Cobrador de ônibus é assassinado a tiros no meio da rua em Viana

A vítima foi morta no cruzamento de duas ruas do bairro. Pelo menos quatro disparos atingiram o cobrador, que não tinha passagem pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:01

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:01

Cobrador foi assassinado em Viana
Cobrador foi assassinado em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um cobrador de ônibus de 40 anos foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Campo Verde, em Viana, por volta de meia-noite desta quinta-feira (16).
A vítima foi morta no cruzamento de duas ruas do bairro. Segundo a reportagem da TV Gazeta, pelo menos quatro disparos atingiram o cobrador, que não tinha passagens pela polícia, segundo a Polícia Civil. Familiares contaram que o cobrador Jonatas Santos, um sobrinho e um amigo voltavam caminhando de um bar para casa quando foram abordados por dois criminosos na Rua M. De acordo com o relato de testemunhas à TV Gazeta, os homens mandaram o sobrinho e o amigo correrem e assassinaram o cobrador.
Os investigadores da Polícia Civil não souberam informar ainda a motivação e autoria do crime. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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