Cobrador de ônibus é assassinado a tiros no meio da rua em Viana

Um cobrador de ônibus de 40 anos foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Campo Verde, em Viana, por volta de meia-noite desta quinta-feira (16).
A vítima foi morta no cruzamento de duas ruas do bairro. Segundo a reportagem da TV Gazeta, pelo menos quatro disparos atingiram o cobrador, que não tinha passagens pela polícia, segundo a Polícia Civil. Familiares contaram que o cobrador Jonatas Santos, um sobrinho e um amigo voltavam caminhando de um bar para casa quando foram abordados por dois criminosos na Rua M. De acordo com o relato de testemunhas à TV Gazeta, os homens mandaram o sobrinho e o amigo correrem e assassinaram o cobrador.
Os investigadores da Polícia Civil não souberam informar ainda a motivação e autoria do crime. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta